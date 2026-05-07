Certaldo approva il rendiconto 2025 e una significativa variazione di bilancio

Via libera dal Consiglio comunale anche al rendiconto 2025, atto fondamentale della gestione dell'ente e strumento di trasparenza, come sottolineato dal Sindaco Giovanni Campatelli.

Il dato principale riguarda l'equilibrio dei conti, con una spesa sotto controllo e un miglioramento rispetto al 2024, segno di una gestione attenta. Emerge un avanzo di amministrazione pari a 7,2 milioni di euro, di cui la maggior parte rimane vincolata. L'amministrazione, oltre alla gestione ordinaria, ha portato avanti investimenti consistenti su rigenerazione urbana, nuova illuminazione a Certaldo Alto e scuole. Gran parte di questi interventi, portati a termine o in fase di conclusione, sono stati possibili anche grazie ai fondi PNRR, che hanno richiesto un notevole sforzo organizzativo ed economico.

Nel 2026 è prevista un'anticipazione di cassa per procedere con la realizzazione di alcune opere già in cantiere. Le entrate sono stabili e si registra una solidità complessiva dei conti che delineano un quadro di equilibrio, sintetizzato nelle parole chiave indicate dall'amministrazione: diligenza e sviluppo. Una situazione di solidità economico-finanziaria, equilibrio di bilancio e capacità di investimento sul territorio.

Nella medesima seduta il Consiglio ha deliberato una variazione di bilancio che orienta le risorse disponibili verso quattro ambiti prioritari: sul fronte sociale, è previsto uno stanziamento di € 102.000 a parziale copertura del costo della tariffa rifiuti a carico delle famiglie. Sul fronte dell'istruzione, € 75.000 finanzieranno il rifacimento dell'impianto elettrico della scuola Iqbal Masih, a cui si aggiungono € 50.000 per prolungare il servizio di refezione scolastica. Per lo sport, sono previsti € 80.000 destinati alla realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione a LED del campo sportivo comunale, mentre sul fronte ambientale, € 20.000 saranno impiegati per l'acquisto e la messa a dimora di nuove alberature.

Dichiarazione del Presidente del Consiglio comunale, dott. Elia Cinci:

«L'approvazione del rendiconto 2025, i cui numeri certificano una gestione sana, è un’ottima notizia per Certaldo. Per questo voglio esprimere un ringraziamento sincero agli uffici comunali per il lavoro preciso e rigoroso con cui tengono i conti dell'Ente ogni giorno. Al tempo stesso, è la variazione di bilancio approvata contestualmente a indicare con chiarezza la direzione che questa amministrazione ha scelto: tutela delle famiglie, cura dell'ambiente, attenzione all'istruzione e allo sport. Risorse della comunità che tornano alla comunità, seguendo una bussola politica e sociale ben definita. Questa variazione è un investimento concreto sulle persone. Ringrazio l’Amministrazione per la visione e per aver saputo accogliere e integrare alcune proposte concrete nate dai Consiglieri di maggioranza. Con il loro contributo attivo e il successivo voto favorevole, hanno confermato la volontà di portare avanti un progetto di crescita inclusivo e attento a ogni cittadino.»

Deliberazioni:

PUNTO 3- Approvazione verbali

Sono stati approvati i verbali delle sedute consiliari del 2 e 16 marzo 2026.

PUNTO 4- Bilancio di previsione 2026/2028 – variazione

Approvata una variazione di bilancio necessaria per destinare 10mila euro al sistema museale MUDEV, al fine di non perdere un finanziamento della Regione Toscana destinato ai tirocini formativi.

Esito votazione: APPROVATO

Favorevoli 11: PD, Sarà Certaldo, Più Certaldo

Contrari 2: FDI

Astenuti: nessuno

PUNTO 5- Rendiconto della gestione 2025

Approvato il rendiconto, documento centrale della gestione finanziaria dell’ente, che rappresenta anche uno strumento di trasparenza verso la cittadinanza.

Il dato principale è un avanzo di amministrazione pari a 7,2 milioni di euro, in parte vincolato per specifiche destinazioni. Il quadro complessivo evidenzia conti in equilibrio e spesa pubblica sotto controllo, con un miglioramento rispetto all’esercizio precedente.

Nel corso dell’anno l’amministrazione ha inoltre portato avanti importanti interventi sul territorio, tra cui:

progetti di rigenerazione urbana e riqualificazione del centro storico

interventi sull’illuminazione pubblica a Certaldo Alto

investimenti sugli edifici scolastici

Queste opere sono state rese possibili anche grazie ai fondi PNRR, che hanno richiesto un forte impegno organizzativo e gestionale e l’utilizzo di un’anticipazione di tesoreria pari a 3,7 milioni di euro. Esito votazione: APPROVATO Favorevoli 9: PD, Sarà Certaldo Contrari 2: FDI

Astenuti 3: AVS, Più Certaldo

PUNTO 6- Documento Unico di Programmazione 2026/2028

Approvata la nota di aggiornamento al DUP che prevede il rinnovo della concessione per il servizio di affissioni e riscossione, con durata quinquennale. Poiché l’importo supera i 140mila euro, l’intervento rientra nella programmazione generale dell’ente.

Esito votazione: APPROVATO

Favorevoli 11: PD, Sarà Certaldo, Più Certaldo

Contrari 1: FDI

Astenuti 1: AVS

PUNTO 7- Ulteriori variazioni di bilancio 2026/2028

Approvata una variazione ampia e articolata per far fronte a diverse esigenze dell’ente.

Tra le principali misure:

utilizzo di risorse accantonate per rinnovi contrattuali e arretrati del personale;

recupero di circa 50mila euro grazie alla rinegoziazione dei mutui;

conferma degli sgravi TARI a sostegno delle famiglie già beneficiarie.

Sul fronte degli investimenti:

117mila euro per efficientamento energetico degli immobili ERP, con fondi anticipati e restituiti a Publicasa;

110mila euro per la nuova illuminazione dell’impianto sportivo di calcio, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici fino al 50%;

75mila euro per il rifacimento dell’impianto elettrico della scuola primaria “Iqbal Masih”, non previsto inizialmente nel progetto;

65mila euro per manutenzioni straordinarie nelle scuole;

20mila euro per nuove piantumazioni sul territorio;

Esito votazione: APPROVATO Favorevoli 9: PD, Sarà Certaldo Contrari 1: FDI Astenuti 3: Più Certaldo, AVS

PUNTO 8- Debito fuori bilancio

Riconosciuto un debito fuori bilancio relativo a una sentenza del Giudice di Pace di Empoli (n. 148/2024), già confermata in appello. È stata valutata la non economicità di un ulteriore grado di giudizio.

Esito votazione: APPROVATO

Favorevoli 9: PD, Sarà Certaldo

Contrari: nessuno

Astenuti 5: FDI, Più Certaldo, AVS

PUNTO 9- Impianto sportivo via Don Minzoni

Approvato lo schema di concessione per la gestione dell’impianto sportivo (durata 6 anni).

Il Comune si farà carico delle utenze fino a un massimo di 65mila euro annui, mentre eventuali eccedenze saranno a carico del concessionario, anche per promuovere un uso più consapevole degli impianti. Il canone annuo è pari a 3mila euro e l’assegnazione avverrà tramite offerta economicamente più vantaggiosa.

Esito votazione: APPROVATO

Favorevoli 10: PD, Sarà Certaldo, AVS

Contrari: nessuno

Astenuti 3: FDI, Più Certaldo

PUNTO 10- Canone patrimoniale e mercatale

APPROVATA ALL’UNANIMITÀ la modifica al regolamento per rendere più efficace la riscossione dei pagamenti degli operatori “spuntisti”. Il pagamento avverrà direttamente al momento dell’assegnazione del posteggio tramite PagoPA, garantendo maggiore trasparenza e certezza degli incassi.

Interrogazioni consiliari:

Via Francigena : presentata dal gruppo Più Certaldo che si è ritenuto SODDISFATTO per le risposte ricevute

: presentata dal gruppo Più Certaldo che si è ritenuto per le risposte ricevute A.S.D. Certaldo Calcio : presentata dal gruppo AVS circa la risoluzione anticipata del contratto di gestione del campo sportivo e l’avvio del recupero di 53mila euro di inadempienze; NON SODDISFATTO

: presentata dal gruppo AVS circa la risoluzione anticipata del contratto di gestione del campo sportivo e l’avvio del recupero di 53mila euro di inadempienze; Ex Aeronautica – Lotto 4 : rimodulazione del progetto per ulteriori bonifiche e suddivisione in stralci funzionali; il gruppo Più Certaldo che ha presentato l’interrogazione si è dichiarato SODDISFATTO

: rimodulazione del progetto per ulteriori bonifiche e suddivisione in stralci funzionali; il gruppo Più Certaldo che ha presentato l’interrogazione si è dichiarato Staff del Sindaco (art. 90 TUEL): confermate le verifiche effettuate dall’ente circa gli incarichi dello staff del sindaco; il gruppo Più Certaldo che ha presentato l’interrogazione si è dichiarato SODDISFATTO

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa