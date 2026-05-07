Cia, i prodotti dell'Empolese Valdelsa nella vetrina del Mercatale

Promuovere le produzioni agricole del territorio dell’Empolese Valdelsa. Questo l’obiettivo del nuovo progetto di filiera corta Cia Toscana Centro, dal titolo FiloCorto, che fa conoscere le eccellenze agroalimentari dell’Empolese attraverso una serie di appuntamenti dedicati alla filiera corta.

Primo evento sabato 9 maggio (dalle 9 alle 13), al Mercatale in Empoli (via Bisarnella Parcheggio 3, Empoli), Cia Toscana Centro promuove una degustazione di prodotti agricoli di filiera corta, per porre un accento sul valore del mercato di prossimità.

Fi.Lo.CoRto è un progetto che vuole sostenere e valorizzare i prodotti agricoli e alimentari di qualità, accrescendo la consapevolezza del consumatore rispetto alla loro origine e alla sostenibilità delle produzioni, oltre a creare importanti strumenti di cooperazione tra produttori.

Quello dell’Empolese Valdelsa è un territorio forte di un radicato tessuto agricolo e agroalimentare, con produzioni tipiche di olio, vino, ortofrutta (con prodotti come la Cipolla di Certaldo e il Carciofo Empolese) e trasformati.

Il progetto si affiderà, per la promozione e la divulgazione di prodotti caratteristici dell’Empolese Valdelsa e dell’importanza della filiera corta, anche alla collaborazione con l’Istituto Tecnico Agrario ISIS “F. Enriques” di Castelfiorentino.

Fonte: Ufficio stampa