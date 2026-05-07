Confesercenti provincia di Pisa, opportunità nella formazione e nuovi contributi welfare

Confesercenti Provinciale di Pisa insieme a EBCT Toscana mette a disposizione delle aziende del territorio uno sconto del 50% sui corsi di formazione dedicati alle imprese che applicano il contratto nazionale di Confesercenti. Un’occasione, spiegano in una nota da Confesercenti, in vista della stagione estiva "quando per le attività del commercio e del turismo diventa fondamentale avere personale formato, qualificato e in regola con tutti gli obblighi previsti dalla normativa". Tra i percorsi disponibili figurano corsi haccp, sicurezza sul lavoro, aggiornamenti obbligatori e numerosi altri corsi professionali pensati per titolari e dipendenti.

"La formazione rappresenta oggi un investimento indispensabile per le imprese – spiega Martina Sbrana, responsabile della formazione per Confesercenti Provincia di Pisa – . Grazie a questa opportunità le aziende possono formare il personale con un importante risparmio economico. Invitiamo tutte le attività interessate a contattarci per ricevere informazioni sui corsi disponibili e sulle agevolazioni previste". Oltre alla formazione, EBCT Toscana mette a disposizione anche i nuovi bandi welfare 2026 dedicati ai dipendenti delle aziende iscritte all’Ente Bilaterale, con contributi fino a 250 euro per spese scolastiche, asili nido, bonus nascita o adozione, sostegno in caso di cassa integrazione, contributi per malattie oncologiche e terapie salvavita, oltre ad aiuti per l’acquisto di dispositivi medici come occhiali, apparecchi odontoiatrici e protesi.

"Uno strumento importante per aziende e dipendenti" dichiara Claudio Del Sarto, responsabile di Confesercenti Provincia di Pisa: "In un momento economico complicato vogliamo garantire un servizio di vicinanza reale alle aziende del territorio, offrendo un’opportunità concreta di risparmio. Per Confesercenti la formazione è importantissima perché significa qualità, professionalità e competitività per le imprese".

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