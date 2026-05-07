Buongiorno oggi ringrazio Marta per questa ricetta dal sapore estivo il Cous Cous alle melanzane. Marta mi scrive che ha una nipote vegetariana e che ha realizzato questa ricetta proprio per lei, utilizzando anche un ingrediente, che lei non usa mai, salvo rare eccezioni, come il Tofu. Ha gusti molto diversi da sua nipote, a lei piace infatti molto la carne, ma si sa, i nonni cercano sempre di accontentare i nipoti, soprattutto per quanto riguarda il cibo.

Il tofu è molto diffuso in tutto l'estremo Oriente e si è diffuso in Occidente con il suo nome Giapponese anche se è di origine cinese. Viene ricavato facendo cagliare un liquido gelatinoso estratto dalla soia e pressato in blocchi, generalmente in forma di parallelepipedo. La fabbricazione del tofu dalla soia è simile a quella del formaggio dal latte e per tale motivo è chiamato anche formaggio di soia. Ha l'aspetto di un formaggio fresco ed è quasi insapore, perciò assume facilmente l'aroma degli ingredienti o delle spezie a cui è associato.

Cous cous alle melanzane

Ingredienti:

250 gr di cous cous integrale

200 gr di tofu affumicato

70 gr di pinoli tostati

2 melanzane lunghe

1 spicchio di aglio

Menta fresca q.b.

Basilico q.b.

Peperoncino q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale q.b.

Preparazione

Tagliate le melanzane a rondelle sottili e grigliatele su una griglia ben calda per 5 minuti circa, fino a quando non si saranno leggermente abbrustolite. Conditele con olio e sale e tenetele da parte. Tagliate il tofu a dadini e saltatelo in una padella con un filo di olio per qualche minuto fino a doratura. Mettete anche questo da parte fino al momento del suo utilizzo. Tostate il cous cous a secco in una padella molto calda e poi raccoglietelo all’interno di una ciotola capiente e copritelo a filo con il doppio del suo volume di acqua bollente (proporzioni 1:2). Chiudete con un coperchio e lasciate riposare fino a quando non avrà assorbito tutta l’acqua. In un barattolo di vetro unite abbondante olio, lo spicchio di aglio, del peperoncino e le erbe aromatiche finemente tritate. Chiudete con un coperchio e shakerate energicamente per amalgamare gli ingredienti. Condite il cous cous con il condimento aromantico, unendo anche le melanzane e il tofu, terminando con pinoli e qualche foglia di menta.

Marta

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