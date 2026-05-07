Da Casa Riformista una legge per prorogare graduatorie sanità in Toscana

Il gruppo consiliare Casa Riformista ha presentato una proposta di legge per prorogare fino al 31 dicembre 2026 le graduatorie concorsuali vigenti per le assunzioni a tempo indeterminato nella sanità toscana.

L’obiettivo dichiarato è garantire continuità nel reclutamento del personale sanitario e sociosanitario, sostenendo il rafforzamento della sanità territoriale e l’avvio delle nuove Case di Comunità previste nella riorganizzazione del sistema sanitario regionale. La proposta, firmata dai consiglieri regionali Federico Eligi, Francesco Casini e Vittorio Salotti, punta a evitare rallentamenti nelle procedure di assunzione nelle more dei nuovi concorsi già avviati.

Secondo i promotori, si tratta di una misura straordinaria e temporanea finalizzata a garantire la continuità dei servizi sanitari, la qualità dei livelli essenziali di assistenza e una gestione più efficiente delle risorse umane.

I consiglieri regionali hanno spiegato: "La Toscana sta vivendo una fase importante di rafforzamento della sanità territoriale. Molte Case di Comunità stanno arrivando a compimento e nei prossimi mesi entreranno progressivamente in funzione con nuovi servizi rivolti ai cittadini. Per questo ci sarà bisogno di nuovo personale sanitario e sociosanitario, in un contesto in cui le carenze di organico restano ancora molto significative in tutta la regione".

La proposta, sottolineano i firmatari, non comporterebbe nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, configurandosi come una misura di ottimizzazione amministrativa e organizzativa.

Sul tema è intervenuto anche il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Diego Petrucci, esponente di Fratelli d’Italia, che ha accolto positivamente l’iniziativa pur evidenziando una polemica politica sulla tempistica della presentazione del testo.

Petrucci ha dichiarato: "Mi fa piacere apprendere che anche la maggioranza abbia presentato una proposta di legge per contrastare il precariato del personale sanitario. Il nostro obiettivo è tutelare i lavoratori e garantire un servizio sanitario efficiente".

Il vicepresidente del Consiglio regionale ha inoltre spiegato di aver lavorato da tempo a un testo analogo per favorire la stabilizzazione del personale sanitario e consentire alle aziende sanitarie di continuare ad assumere attingendo dalle graduatorie vigenti.

Nella nota diffusa alla stampa, Petrucci sottolinea: "Rimane la mia piena disponibilità a lavorare con tutto il Consiglio regionale e il gruppo di Casa Riformista affinché sia approvata una legge che vada nella direzione di combattere il precariato", pur manifestando "amarezza per certe scorrettezze" istituzionali.

Fonte: Regione Toscana