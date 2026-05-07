Dominio e passaggio del turno per l'Use Computer Gross

Dominio sì, perché di questo si è trattato. Se magari in gara uno qualcuno lassù le aveva voluto bene nel finale punto a punto stavolta no, è tutta farina del sacco dell’Use Computer Gross. Il passaggio del turno la squadra di coach Valentino se l’è preso con una prestazione semplicemente perfetta. Un 90-65 che resterà a lungo nella mente di tutti i tifosi per come è stata gestita la partita, per la difesa che ha toccato il suo apice negli appena 8 punti subiti nel secondo tempino, per la reazione nel finale quando Porto Recanati è tornata sul meno 10.

Una squadra che è parsa libera da pressioni e che, per questo, si è divertita giocando, facendo divertire anche il pubblico che, come sempre, ha fatto la sua parte. E ora si torna in Toscana, avversaria la stessa Cecina che incrociò i biancorossi anche due stagioni fa, anche allora nel secondo turno. Si vedrà e ci si penserà dopo essersi goduti come merita questo primo turno da ottava che fa lo scherzetto alla prima.

Già dall’inizio si intuisce che la serata promette bene.

La Computer Gross schizza sull’8-0 con Paluzzi, Soviero, Rosselli e Tosti mentre Porto Recanati colleziona un’infrazione da 24 secondi ed una palla persa. Ma, soprattutto, c’è un tuffo di Rosselli dopo un recupero che suona come la carica. La squadra capisce e gli va dietro, mordendo su ogni pallone e subendo il primo canestro dopo 3 minuti. I marchigiani prendono energia e vanno per la prima ed unica volta avanti sul 12-13 a cui replica Sakellariou con una tripla da metà campo. Al 10’ siamo 21-18 ed inizia lo spettacolo. L’Use subisce 4 punti in 7 minuti e segna in tutti i modi. Con le triple di Sakellariou, con Soviero, con Ciano e con Tosti che si fa sentire sotto le plance. Rosselli distribuisce assist e si arriva così sul 42-22. C’è gloria anche per i giovani con una penetrazione e reverse a segno di Regini e l’assist al bacio che Marini serve a Tosti per il 49-26 di metà partita.

Al rientro dallo spogliatoio è vero che la Computer Gross perde il solo parziale della serata ma è anche vero che tocca due volte il più 26 con Paluzzi e Cipriani. Guai comunque a rilassarsi, ci mancherebbe, anche perché dopo il 64-48 del minuto 30, Porto Recanati prova a crederci. Apre la frazione finale con uno 0-6 e torna sul meno 10: 64-54. Se in tribuna qualche brivido scorre, in campo no. La risposta biancorossa è un 12-2 di parziale con i canestri di Rosselli, la tripla di Soviero e Cipriani. C’è una fase nervosa di cui fa le spese Caroè col quarto e quinto fallo (tecnico) ma ormai l’Use ha le mani alzate sul manubrio.

Le triple di Cipriani e Sakellariou ed il canestro di Rosselli mettono il timbro. Manca solo il punto di Baldacci per vedere a segno tutti i biancorossi che sono entrati e via, verso un bellissimo 90-65. Signore e signori: 2-0, avanza l’Use Computer Gross. Tutti in piedi.

90-65

USE COMPUTER GROSS

Ciano 11, Baldacci 1, Rosselli 10, Cipriani 13, Sakellariou 17, De Leone 2, Marini 2, Tosti 13, Soviero 13, Paluzzi 6, Regini 2. All. Valentino (ass. Quartuccio/Cappa)

ATTILA PORTO RECANATI

Farina, Caroè 8, Gamazo 22, Tartaglione, Caverni 5, Sablich 5, Mazzagatti 5, Virgili, Quinzi 7, Ciribeni 11, Alfonsi 2. All. Coen (ass. Magnini/Cappelletti)

Arbitri: Zanzarella di Rapolano e Pampaloni di Terranuova Bracciolini

Parziali: 21-18, 49-26 (28-8), 54-48 (15-22), 90-65 (26-17)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

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