Lutto al liceo Passaglia di Lucca: è morto il professor Federico Baldassini

Cronaca
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I funerali si terranno domani, 8 maggio, alle ore 15 nella Basilica di San Frediano

Il Liceo Artistico Musicale 'Augusto Passaglia' di Lucca annuncia con dolore la scomparsa del professor Federico Baldassini. I funerali si terranno domani, 8 maggio, alle ore 15 nella Basilica di San Frediano.

La scuola lo ricorda come un docente paziente, resiliente e dedicato ai suoi studenti.

La dirigente scolastica titolare Gerardina Attanasio ha espresso il proprio cordoglio: "Ho appreso con immenso dolore la notizia della scomparsa del prof. Baldassini. Nel poco tempo condiviso con lui ho potuto apprezzare non solo la sua preparazione, ma soprattutto quell'animo gentile e quella mitezza che lo rendevano un punto di riferimento sereno per i ragazzi e per tutti noi colleghi. La sua eredità più grande resta nei sorrisi e nella crescita dei tanti studenti che ha educato".

 

 

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