Festa dei Rioni a Casciana Terme: gran finale tra Giochi senza Quartiere e Sfilate

Entra nel vivo la 49ª Festa dei Rioni di Casciana Terme, pronta a vivere il suo attesissimo weekend conclusivo con due giornate ad alta intensità tra sport popolare, spettacolo e grande partecipazione di pubblico.
Sabato 9 maggio appuntamento in Piazza Garibaldi con i tradizionali Giochi senza Quartiere. Dalle ore 18.00 spazio all’esibizione di Tiro alla Fune, seguita dalle specialità gastronomiche dello Street Food. Dalle ore 21.00 inizieranno le sfide tra i quattro Rioni in prove di forza, abilità e strategia, fino allo storico e spettacolare Gioco del Carretto, una delle gare più amate dal pubblico.
Il momento più atteso arriverà domenica 10 maggio alle ore 15.30 con le straordinarie Sfilate dei Quattro Rioni, vero cuore della manifestazione. Piazza Garibaldi diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto con costumi scenografici, carri allegorici, musica, coreografie e allestimenti sorprendenti. Novità dell’edizione 2026 sarà la parata itinerante che precederà l’ingresso in piazza, regalando ancora più spettacolo al pubblico.
Una giuria tecnica composta da professionisti del settore decreterà il Rione vincitore. Dalle ore 21.30 spazio alle premiazioni finali e alla proclamazione dei vincitori della Festa 2026.
Per assistere dalle tribune è possibile acquistare i biglietti online su www.evients.com, fino a esaurimento disponibilità.
Casciana Terme è pronta a vivere il suo weekend più atteso dell’anno.
Fonte: Ufficio stampa
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