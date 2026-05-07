Fine vita, incontro pubblico a Montecalvoli: al centro il diritto di scegliere con dignità

Nuovo appuntamento con le serate culturali di “RitroviAMOci a MONTECALVOLI”, il ciclo di incontri organizzato dall’Associazione Per Montecalvoli. L’evento si terrà venerdì 8 maggio alle ore 21 al Circolo ARCI Arcipicchia, in via Campofranco 15, a Montecalvoli, nel comune di Santa Maria a Monte.

La serata, organizzata in collaborazione con USL Toscana Nord Ovest, sarà dedicata al tema del fine vita e porterà il titolo “Libera di decidere: il diritto di esserci, fino alla fine, con dignità”.

Al centro dell’incontro ci sarà la storia di Libera, cittadina di Santa Maria a Monte, e il percorso affrontato nella sua battaglia personale legata al diritto all’autodeterminazione nelle scelte di fine vita. Le testimonianze di chi le è stato vicino offriranno spunti di riflessione su un tema di forte attualità e sensibilità sociale.

L’appuntamento vuole approfondire gli aspetti etici, morali e giuridici che emergono nelle situazioni di malattia cronica non reversibile e nei percorsi di accompagnamento al termine della vita.

Tra i relatori previsti figurano Diego Petrucci, Stefania Manetti, Gaia Marsico, Paolo Malacarne, Filomena Gallo, Felicetta Maltese ed Enrico Sostegni, oltre al presidente dell’associazione promotrice Daniele Agasucci.

“Sul fine vita non servono pregiudizi. Serve ascolto, serve rispetto”, così gli organizzatori.

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