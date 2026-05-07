Filma l'ex compagna con l'amante e diffonde i video: condannato 47enne per revenge porn

Un commerciante fiorentino di 47 anni è stato condannato a otto mesi di reclusione con l'accusa di revenge porn per aver diffuso immagini intime dell'ex compagna sorpresa insieme a un altro uomo, un amico della donna.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe rientrato a casa con largo anticipo, trovando la donna in camera da letto in compagnia dell'altro uomo. A quel punto avrebbe estratto il cellulare e ripreso i due mentre si trovavano seminudi.

Successivamente, il commerciante avrebbe inviato foto e video tramite messaggi privati ai familiari della donna, in particolare alla figlia e al fratello. Proprio la diffusione di quel materiale senza consenso ha portato la donna a sporgere denuncia per diffusione illecita di immagini a contenuto sessuale.

L'imputato ha contestato la ricostruzione dei fatti, sostenendo che si sia trattato di una situazione 'orchestrata' dalla compagna per farsi trovare con un altro uomo, aggiungendo inoltre che la donna avrebbe reagito con ironia durante le riprese.

Nel procedimento, l'uomo aveva anche denunciato l'ex compagna per calunnia. Su questo punto, il tribunale di Firenze ha assolto la donna con formula piena, accogliendo la richiesta della pubblica accusa.

Oltre alla pena detentiva, il commerciante è stato condannato al pagamento di un risarcimento di 2000 euro in favore della donna.