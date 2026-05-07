Gazebo della Lega a Fucecchio per "celebrare la figura della mamma"

Sabato 9 maggio 2026 a Fucecchio (Fi) presso l'area a parcheggio di fronte al supermercato COOP di Via di Fucecchiello dalle ore 9,30 alle ore 14 la Sezione Comunale di Fucecchio - Cerreto Guidi della Lega allestirà un gazebo per incontrare i cittadini di un'area geografica piuttosta vasta che incide sul cosidetto Valdarno Inferiore. "Obiettivo dell'iniziativa che corre sul binario del contatto diretto e continuativo con la gente - spega Marco Cordone (Segretario Comunale di Fucecchio - Cerreto Guidi e Vicesegretario Provinciale di Firenze della Lega), è esaltare il ruolo della Mamma asse portante della famiglia, in occasione dell'imminente festa ma anche continuare a parlare dei temi che riguardano la tutela dell'Ordine pubblico e la Sicurezza dei cittadini, aspettando risposte concrete dall'Amministrazione Comunale sulla Tenenza dei Carabinieri, la cui realizzazione permetterebbe di avere un contingente di un certo riguardo di militi dell'Arma, dedicato solamente al territorio comunale di Fucecchio, città molto importante della Provincia Metropolitana di Firenze che incide sia sull'Empolese Valdelsa che sul Comprensorio del Cuoio e della Pelle. In merito alle questioni legate alla Sicurezza il Segretario Marco Cordone dichiara: "In tema di tutela dell'Ordine Pubblico e di Sicurezza dei cittadini parlo anche come figlio di una vittima della criminalità. Sono sempre stato convinto che per chi delinque ed è autore di atti criminali, debba essere applicata con severità, la certezza e l'effettività della pena senza sconti e permessi vari, perché i criminali devono stare in galera. Per me a differenza di altri, Tolleranza zero non è uno slogan che rimane uno slogan e tutto finisce lì. Su questi argomenti non si scherza! Io queste cose le posso dire perché la criminalità l'ho toccata con mano quando mio padre Antonio oltre 30 anni fa fu assassinato. Invitiamo la gente a fermarsi al nostro gazebo dove sarà distribuito anche un volantino con le nostre proposte sulla Sicurezza ".

Fonte: Lega Fucecchio - Ufficio stampa