Greve in Chianti: presentato in biblioteca il libro di Agostino Vieri

Fine settimana all’insegna della letteratura e dell’arte contemporanea nel cuore del Chianti Classico, con le iniziative promosse e organizzate dall’assessorato alla Cultura del Comune di Greve in Chianti. Fornaretto Vieri è il curatore di cui questo pomeriggio, alle ore 17, negli spazi della biblioteca comunale “Carlo e Massimo Baldini” si potrà conoscere e approfondire il volume “La panchina della miseria e altri racconti” (Libri Liberi) del padre Agostino Vieri, giornalista e figlio del tipografo Fornaretto (stesso nome del nipote), direttore di un settimanale edito nel corso del diciannovesimo secolo, incentrato sulla cronaca chiantigiana dal titolo “Il Chianti”, L’iniziativa si inserisce nel quadro della stagione letteraria “Incontri d’autore” e sarà coordinata e presentata dall’assessora alla Cultura Monica Toniazzi. “L’incontro con il poeta Fornaretto Vieri – dichiara l’assessora alla Cultura Monica Toniazzi – ci offre l’occasione di scoprire l’impegno culturale, la vocazione giornalistica e letteraria della sua famiglia, nel passaggio tra le generazioni, mi piacerebbe anche approfondire la conoscenza del periodico nato dalla penna di Fornaretto senior che trattava la cronaca locale di cui oggi sappiamo poco o nulla, chiedo ai cittadini e alle cittadine di trasmetterci o segnalarci eventuali informazioni sulla testata giornalistica per recuperarne e valorizzarne la memoria”.

Il LIBRO

Il mondo degli ultimi, dei reietti, di chi vive ai margini della società è la scelta tematica fondante di questa seconda raccolta di prose che Agostino Vieri scrisse tra il 1938 e il 1983. Se nel suo primo libro (…Tra ugioli e barugioli…, 1937) l’espressionismo alla Viani si avvaleva di una scrittura fortemente cromatica con un ritmo serrato e lampeggiante, in questo caso la prosa si fa ampia, cambiano i tagli di luce e le inquadrature con cui l’autore esplora le emozioni di chi vive sul confine, lungo il limite.

L’AUTORE

Agostino Vieri nato a Greve in Chianti il 5 novembre 1911 e morto a Firenze il 12 dicembre 1983, era il figlio del tipografo Fornaretto Vieri, che diresse a Greve, il giornale “Il Chianti”, e poi a Firenze, fu redattore del periodico agricolo “La Terra”. Agostino, scrittore di poesie e racconti, con la poesia “Vendemmia in Chianti” vinse il secondo premio al Concorso Nazionale di poesia bacchica, amorosa e guerriera svoltosi a Siena il 18 agosto 1937.

IL CURATORE

Fornaretto Vieri, figlio del poeta, narratore e giornalista Agostino Vieri e del soprano lirico Giuliana Fontanelli, ha insegnato a Firenze materie letterarie alle scuole superiori. Ha pubblicato le raccolte di versi Tartaria (Firenze, Polistampa, 1999), L’oltranza del vero (Polistampa, Firenze 2003), Teologia familiare e altre poesie (Interno Poesia, Latiano 2019), Trasalimenti e sogni (Betti, Monteriggioni 2021), il saggio Intorno alle Fiale. Incunaboli del protonovecento govoniano (Le Lettere, Firenze 2001) e Gli anni della storia. Un’antologia di date da Abramo alla caduta del muro di Berlino (Libri Liberi, Firenze 2003). Si occupa di letteratura e arti figurative, di teologia e filosofia, di didattica della storia e delle discipline umanistiche, collaborando a varie riviste. Sulla sua opera poetica hanno scritto Giuseppe Baldassarre, Duccia Camiciotti, Stefano Carrai, Giulia Cerrone, Mariuccia Coretti, Andrea Fagioli, Roberto Fedi, Pier Luigi Ferro, Alessandro Fo, Giorgio Linguaglossa, Franco Manescalchi, Angelo Mundula, Walter Nesti, Piergiacomo Petrioli, Luigi Picchi, Fausto Sbaffoni, Gino Tellini.

Fonte: Associato del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa