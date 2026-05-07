Prosegue a ritmi spediti il progetto di riqualificazione dell'illuminazione pubblica nel territorio comunale di Greve in Chianti. Nell’ambito dell’investimento complessivo messo in campo dal Comune legato al project financing del valore di 1 milione e 900mila euro sono stati effettuati il rinnovo e la sostituzione dei punti luce con l’installazione di impianti a led, di ultima generazione, funzionali al risparmio energetico e all’abbattimento dei costi energetici. L’operazione, in fase di ultimazione, è giunta al 95 per cento dei 2.534 punti luce complessivi e ha già permesso di dimezzare i costi in bolletta per il Comune.

“Oltre alla sostituzione – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Giulio Saturnini - l’intervento ha previsto l’incremento dei punti luce che sono stati potenziati in diverse frazioni e aree del comune grevigiano. Sono stati installati nuovi lampioni, tra gli altri, a San Polo nell'area verde di via Cellini, a Strada nei giardini e nell'area cani, nei giardini di via Danimarca, nel parco S. Anna e nell'area della biblioteca a Greve, nei parchi giochi del territorio comunale. Altri ampliamenti saranno effettuati nel parcheggio di Panzano alto. Sarà inoltre potenziata l'illuminazione in alcune aree come via Primo Maggio e via Enriques Agnoletti”.

E’ in corso inoltre un intervento di ripristino di alcuni pali caduti o rimossi nel corso degli anni, in particolare nel capoluogo, in via Gramsci e in via Vittorio Veneto. Allo stesso modo sono stati ripristinati i punti luce di piazza Vassallo.

Fonte: Associato del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa