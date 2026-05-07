Grosso pino cade sulla Sr69 a Montevarchi, nessun ferito

Cronaca Montevarchi
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L’albero è crollato nel tardo pomeriggio di ieri in viale Armando Diaz, davanti a un negozio di strumenti musicali

Paura nel tardo pomeriggio di ieri a Montevarchi, in provincia di Arezzo, dove un grosso pino è improvvisamente crollato lungo la Strada regionale 69, in viale Armando Diaz. L’episodio è avvenuto intorno alle 18.45 del 6 maggio.

L’albero si è abbattuto a ridosso della carreggiata, davanti a un negozio di strumenti musicali, in un punto dove pochi minuti prima era parcheggiata un’auto. Per circostanze fortuite nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi per mettere in sicurezza l’area e procedere alla rimozione del pino caduto. La viabilità ha subito rallentamenti durante le operazioni.

Restano ancora da chiarire le cause del cedimento della pianta. Non si esclude che possano aver influito le condizioni del terreno o eventuali criticità strutturali dell’albero

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