"In bici per la città", la pedalata di Avis a Castelfiorentino

Riscoprire il piacere di una gita in bicicletta, insieme alla famiglia, percorrendo le vie del centro cittadino, senza che il transito delle auto possa comportare qualche rischio per i partecipanti. Un invito a usare le “due ruote” che da sempre è accompagnato da un fine ecologico e solidale: la scelta di donare sangue, che presuppone anche mantenersi in condizioni di buona salute.

Sono questi i presupposti dell’iniziativa "In Bici per la Città", classica manifestazione ciclo-turistica organizzata dall’Avis di Castelfiorentino con il patrocinio del Comune che si svolgerà domenica 10 maggio, con ritrovo in Piazza Gramsci alle ore 9 per le iscrizioni. L’iniziativa si presenta come un raduno amatoriale di biciclette, senza distinzione di categoria, a cui possono partecipare persone di tutte le età.

Alle 10.30 è prevista la partenza, con un grande giro in gruppo per le vie cittadine. Alle 11.15 ci sarà una breve sosta con rinfresco e alle 11.45 la partenza per la seconda parte del tour, con rientro in Piazza Gramsci alle 12.15 circa. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Prociv Arci, la Rav e la Banca Cambiano 1884 Spa. Un ringraziamento particolare alla Macelleria Enzo e alla sezione soci Unicoop di Castelfiorentino.

Fonte: Comune di Castelfiorentino

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