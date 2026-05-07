Incendio in azienda agricola, distrutto un rimessaggio a Lammari

Cronaca Capannori
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Le fiamme sono divampate nella serata del 6 maggio. Alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, nessun ferito

Un vasto incendio è scoppiato nella serata del 6 maggio a Lammari, frazione del comune di Capannori, nella Piana di Lucca. Il rogo si è sviluppato intorno alle 21 all’interno di un’azienda agricola, provocando la completa distruzione di un rimessaggio.

Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero partite dalle rotoballe presenti nella struttura, propagandosi rapidamente fino a coinvolgere l’intero edificio agricolo. Nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta nell’incendio.

Una densa colonna di fumo, visibile anche a decine di chilometri di distanza, si è alzata sopra l’area interessata dal rogo, attirando l’attenzione dei residenti della zona.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza. Presente anche il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio

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