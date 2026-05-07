Incendio nella notte a Livorno, tre appartamenti dichiarati inagibili

Paura nella notte a Livorno per un incendio scoppiato all’interno di un appartamento situato al terzo piano di un edificio nella zona Colline. Il rogo è divampato intorno alle 3.30 del mattino del 7 maggio.

A seguito dell’incendio, tre abitazioni sono state dichiarate temporaneamente inagibili per motivi di sicurezza. Due persone sono state affidate alle cure dei sanitari intervenuti sul posto.

Per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando di Livorno. Presenti anche la polizia di Stato e i tecnici del Comune per le verifiche strutturali e gli accertamenti necessari.

Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.

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