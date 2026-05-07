Incidente sull’A12 tra Pisa Centro e Pisa Nord: scontro tra due cisterne di carburante

Cronaca Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Secondo quanto riferito, al momento non si registra alcuno sversamento di carburante dalle due cisterne coinvolte

Intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa sull’Autostrada A12, nel tratto compreso tra Pisa Centro e Pisa Nord in direzione Genova, a seguito di un incidente stradale avvenuto alle ore 12.

Per cause ancora in corso di accertamento, due autoarticolati cisterna adibiti al trasporto di carburante diesel e benzina si sono scontrati. Nell’impatto, il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto all’estrazione del conducente di uno dei mezzi, successivamente affidato alle cure del personale sanitario.

Secondo quanto riferito, al momento non si registra alcuno sversamento di carburante dalle due cisterne coinvolte. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e dell’area dell’incidente.

Il tratto di marcia direzione Genova è chiuso per agevolare i mezzi di soccorso. Sul posto operano anche la Polizia Stradale e i tecnici S.A.T. per la gestione della viabilità e le verifiche del caso.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
6 Maggio 2026

Maltempo in Toscana, alberi caduti e allagamenti: previste ancora piogge

Alberi caduti in strada, strade allagate. Prosegue il maltempo sulla Toscana, con pioggia e temporali sparsi: per tutta la giornata di oggi, mercoledì 6 giugno, è allerta arancione nelle zone [...]

Pisa
Cronaca
5 Maggio 2026

Lite tra camerieri, chiusi due locali a Pisa

La questura di Pisa ha deciso per la chiusura per quindici giorni di due locali di piazza delle Vettovaglie, nella zona si concentrano gli esercizi pubblici della movida più frequentati. [...]

Pisa
Cronaca
5 Maggio 2026

Cade un tiglio sul viale delle Piagge a Pisa

Le piogge di questa notte hanno determinato la caduta di un tiglio sul viale delle Piagge. La pianta ha subìto un cedimento del tronco in prossimità della base, riconducibile a una [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

torna a inizio pagina