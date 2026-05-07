Incidente sull’A12 tra Pisa Centro e Pisa Nord: scontro tra due cisterne di carburante

Intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa sull’Autostrada A12, nel tratto compreso tra Pisa Centro e Pisa Nord in direzione Genova, a seguito di un incidente stradale avvenuto alle ore 12.

Per cause ancora in corso di accertamento, due autoarticolati cisterna adibiti al trasporto di carburante diesel e benzina si sono scontrati. Nell’impatto, il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto all’estrazione del conducente di uno dei mezzi, successivamente affidato alle cure del personale sanitario.

Secondo quanto riferito, al momento non si registra alcuno sversamento di carburante dalle due cisterne coinvolte. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e dell’area dell’incidente.

Il tratto di marcia direzione Genova è chiuso per agevolare i mezzi di soccorso. Sul posto operano anche la Polizia Stradale e i tecnici S.A.T. per la gestione della viabilità e le verifiche del caso.

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