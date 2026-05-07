Scontro tra auto e scooter sulla Cassia: muore un uomo di 61 anni

Tragedia nel tardo pomeriggio lungo la strada statale Cassia, nel territorio di Monteroni d'Arbia, dove un uomo di 61 anni ha perso la vita in seguito a un violento incidente tra il suo scooter e un'auto.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, l'auto si sarebbe immessa sulla carreggiata provenendo dall'area di un distributore di carburante, scontrandosi con il motorino. L'impatto è stato particolarmente violento e le condizioni del 61enne sono apparse subito gravissime.

I primi a intervenire sono stati alcuni cittadini presenti sul posto, che hanno tentato di rianimare l'uomo utilizzando un defibrillatore. Poco dopo sono arrivati i soccorritori del 118 con le squadre della Misericordia di Siena, della Pubblica Assistenza Valdarbia, l'automedica e anche l'elisoccorso Pegaso. Nonostante i lunghi tentativi di salvargli la vita, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell'incidente, la Cassia è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, con il traffico deviato sulla viabilità secondaria.