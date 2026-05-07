Tragico incidente a Calenzano: muore un motociclista di 27 anni

Tragedia nel tardo pomeriggio a Calenzano, nel Fiorentino, dove un motociclista di 27 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto lungo la Strada provinciale 8, nei pressi dell'incrocio con via di Pagnelle.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un'auto. L'impatto, avvenuto intorno alle 17, è stato particolarmente violento: la motocicletta è stata scaraventata fuori dalla carreggiata per diversi metri.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Inutili i tentativi di rianimazione del 27enne.

La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della polizia municipale, impegnata a chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.

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