Lenzi incontra i lavoratori Beko: "Al loro fianco"

“Con la nostra Unità di crisi e i Cpi di Arti la Regione continua a restare fattivamente al fianco dei lavoratori Beko”. Lo ha ribadito l'assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi questa mattina incontrando una delegazione di lavoratori e lavoratrici dello stabilimento senese chiuso da alcuni mesi in occasione della tappa nella Città del Palio di “Toscana Lavoro in tour”, ciclo di eventi sui territori dedicato alla promozione dei servizi regionali per l'impiego.

Di fronte alla preoccupazione espressa dalla delegazione per la situazione di stallo della vertenza, Lenzi ha sottolineato che “un obiettivo fondamentale da perseguire è fare in modo che i lavoratori siano pronti nel momento in cui si concretizzeranno i progetti di rilancio e reindustrializzazione”.

Il Centro per l'impiego di Siena attualmente, ha ricordato Lenzi, é già in prima fila, nell'ambito di un accordo per la formazione con la Regione, sul percorso in atto di orientamento e accompagnamento dei lavoratori finalizzato al reinserimento.

“Il presidente Giani - ha fatto notare l'assessore - è sempre attivo su questa vertenza, che purtroppo non è facile”. "Intanto - ha spiegato - continuiamo a parlare con lo Stato per avere tutti gli ammortizzatori sociali possibili e contemporaneamente proseguiamo con la formazione per garantire una qualità elevata dei dipendenti che devono essere reinserito”.

Dopo l'incontro con i lavoratori, il confronto con le associazioni di categoria e i rappresentanti del mondo sindacale a cui hanno partecipato tra gli altri la presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti, i sindaci di Sovicille e Asciano, la Consigliera di Parità della Toscana.

Al centro della discussione l'analisi del quadro sul mercato del lavoro nel territorio senese che presenta un tasso di disoccupazione inferiore alla media regionale (3,6%) ma si caratterizza per la presenza di numerose crisi aziendali, oltre a quella ex Beko: Avi.Coop - Gruppo Amadori (circa 350 lavoratori) e Konecta Pay Care (60 addetti) fino al monitoraggio attivo della situazione di GSK (che riguarda circa 2.000 addetti) e alla recentissima mobilitazione dei dipendenti Acqua&Sapone.

"É fondamentale fare squadra" ha osservato Lenzi che ha rilanciato l'obiettivo di ricreare anche a livello provinciale un organismo consultivo di concertazione alla stregua della Commissione Regionale Tripartita.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa