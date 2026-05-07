Ludicomix 2026: torna l'evento di Empoli tra fumetti, gioco e illustrazione

Empoli si prepara ad accogliere la ventunesima edizione di Ludicomix, in programma sabato 16 e domenica 17 maggio 2026, la manifestazione dedicata al gioco, al videogioco, al fumetto e all’illustrazione che da anni rappresenta uno degli appuntamenti più riconoscibili del panorama culturale cittadino.

Un’edizione, viene spiegato dal Comune in una nota, che si annuncia particolarmente ricca e che punta a confermare la vocazione dell’evento come grande contenitore diffuso, capace di coinvolgere centro storico, spazi culturali, associazioni, istituzioni e realtà del territorio. Il progetto 2026 si caratterizza infatti per un forte lavoro di rete, "un'opera corale": l’obiettivo è quello di fare sistema, valorizzando la collaborazione tra soggetti diversi e costruendo un programma in cui cultura pop, partecipazione e promozione del territorio si intrecciano in modo organico. Un’impostazione che mette al centro il contributo delle istituzioni, delle partnership accademiche e delle realtà associative e culturali empolesi.

Ludicomix 2026, le aree tematiche. Concerto in piazza con le musiche di John Williams

Ludicomix 2026 si svilupperà in più aree tematiche distribuite nel centro cittadino. Piazza Guido Guerra e il Palazzo delle Esposizioni accoglieranno mostre, stand, aree dedicate al fumetto, al gioco e al videogioco, oltre a tornei, attività e spazi espositivi. Il programma prevede anche aree dedicate al fantasy, al gioco di ruolo dal vivo, ai giochi da tavolo, ai laboratori e agli incontri con autori, illustratori, divulgatori e creator.

Molto articolata anche la sezione dedicata all’illustrazione, curata dal Collettivo Le Vanvere, con mostre diffuse nel centro cittadino e un percorso espositivo che unirà Ludicomix e Leggenda Festival sotto il tema comune delle 'Luci'.

Accanto a questo, l’area Edutainment&Social proporrà incontri e momenti di divulgazione scientifica e culturale, con la partecipazione di università ed esperti del mondo della comunicazione, della filosofia, della fisica e della geopolitica.

Ampio spazio sarà riservato anche al Fantasy Park del Parco Mariambini, che ospiterà associazioni, community, giochi di ruolo, cosplay, attività immersive e dimostrazioni, in un’area pensata per famiglie, giovani e appassionati.

Completano il quadro l’Artist Alley, gli stand commerciali, i laboratori per i più piccoli, i giochi da tavolo e i numerosi incontri con ospiti di rilievo, tra cui Thomas Astruc, creatore di Miraculous, insieme a fumettisti, illustratori e divulgatori.

L’area dell’ex Cinema La Perla, portata a nuova vita dai ragazzi di Scomodo ospiterà gli eventi dedicati al gioco da tavolo diventando per due giorni una vera e propria area dell’evento, dove si potrà trovare una parte delle mostre delle Vanvere, area gioco con la Ludosteria e degli eventi dedicati al gioco da tavolo con ospiti di settore.

L’area di DesTEENazione situata nell’ex ospedale San Giuseppe, recentemente oggetto di una importante riqualificazione sarà il centro della parte formativa, con workshop a tema in collaborazione con importanti istituti formativi della Toscana, con un programma avanzato che spazia dai fumetti al videogame fino alla realizzazione di modelli 3D e materiale audio e video per i social.

A Palazzo Leggenda saranno ospitate le mostre principali dedicate all’illustrazione a cura del Collettivo delle Vanvere, mostre che si protrarranno fino alla fine del Festival Leggenda, ad accesso libero.

Piazza Farinata degli Uberti sarà il cuore del grande evento musicale sinfonico che si svolgerà la sera di sabato 16 maggio con l’omaggio a John Williams realizzato con la collaborazione del CAM dalle ore 21.30.

Ludicomix: "Un evento che fa rete"

Con oltre 20.000 presenze registrate nell’edizione 2025, Ludicomix si conferma un evento di forte richiamo, capace di attrarre pubblico da tutta la Toscana e oltre. L’edizione 2026, spiegano ancora dal Comune, punta a rafforzare ulteriormente questo ruolo, non solo come manifestazione di intrattenimento, ma come progetto culturale condiviso, capace di mettere in relazione arte, educazione, creatività e identità locale. La manifestazione, promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Ludicomix ETS, si inserisce così in una visione più ampia di promozione del territorio, in cui la collaborazione tra enti, associazioni, scuole, università e realtà culturali diventa il motore di una crescita comune. "Un modello di lavoro che fa di Empoli un laboratorio vivo di partecipazione e innovazione culturale". Tutte le informazioni e il programma sono disponibili sul sito ludicomix.it

Tommaso Alderighi

"Ludicomix arriva alla sua 21esima edizione in un momento particolare per la nostra città, un momento di transizione, con nuovi spazi e nuovi attori nel suo contesto sociale - afferma il presidente di Ludicomix, Tommaso Alderighi -. La natura della nostra associazione è sempre stata quella di guardare con interesse ed abbracciare le novità, ci è venuto quindi naturale connetterci con i rinnovati spazi dell'ex ospedale San Giuseppe e del Cinema la Perla, ora in mano rispettivamente a DesTEENazione e Scomodo, per allargare il festival e portare il nostro pubblico a conoscere queste nuove possibilità offerte dalla nostra città, con il rinnovato impegno con il festival Leggenda che con gli spazi della mostra delle Vanvere farà da ponte tra queste realtà. Infine, ringraziamo il sindaco, Alessio ha da sempre accompagnato le nostre edizioni, e dal suo insediamento ha creduto nella forza innovatrice della nostra associazione, dandoci gli strumenti che ci consentiranno di pianificare ed estendere la nostra missione di intercettare, elaborare e comunicare la cultura dell'intrattenimento come strumento di crescita ed aggregazione".

Alessio Mantellassi e Matteo Bensi

"Ludicomix continua nel suo percorso nel fare rete e trova tanti attori in grado di arricchire la già nutrita offerta per gli appassionati di videogiochi, comics, cosplay, animazione e molto altro – commenta il sindaco Alessio Mantellassi -. Sarà un weekend, quello del 16 e 17 maggio, con una parte ludica, con la parte espositiva per gli appassionati, l'area fantasy al Mariambini e tante attività in luoghi 'riscoperti' come l'ex ospedale di via Paladini e l'ex cinema La Perla. Empoli è una città che riesce a proporre nel solo mese di maggio iniziative come Ludicomix, Leggenda, Empoli Musica e la Festa dello Sport. Quando questi eventi si intrecciano assieme a realtà vitali come Scomodo Empoli, CAM, DesTEENazione, il successo è assicurato. Ludicomix ormai è una realtà rodata, fatta da empolesi che si occupano tutto l'anno di eventi di questo calibro quindi bisogna voler bene a questa manifestazione 'made in Empoli'". "Ludicomix quest'anno fa rete con il volto più giovane della nostra città - riporta l'assessore Matteo Bensi - e quando si costruiscono le iniziative insieme ai giovani, si parla necessariamente a tutte e a tutti. Ci prepariamo ad accogliere tutte le storie della manifestazione più colorata della città".

Sara Spini

"Il cuore di DesTEENazione - afferma Sara Spini, Coordinatrice tecnica DesTEENazione Empolese Valdarno Valdelsa - è dare voce e spazio ai desideri dei ragazzi e delle ragazze del nostro territorio. In questo contesto, il gioco smette di essere un semplice passatempo per rivelarsi ciò che è realmente: un potente strumento di benessere e di crescita. Collaborare con Ludicomix significa riconoscere che lo spazio del gioco è uno spazio di libertà, dove l'apprendimento avviene attraverso la condivisione di esperienze significative".

Allegra Stagi

"La Perla si trasforma per due giorni insieme a Ludicomix – commenta Allegra Stagi, coordinatrice Scomodo Empoli -. Siamo entusiasti di questa iniziativa che unisce Giochi da Cavolo, Antica Ludosteria, Magazzino Magazine, proiezioni e ballroom. Apriamo dal mattino con un programma che attraversa tutta la giornata tra gameshow, giochi, cibo e socialità. In programma anche la mostra a cura di Vanvere, collettivo di illustratrici. Due giornate piene di incontri e momenti di condivisione. Il programma completo sarà pubblicato sui nostri canali @laredazioneempoli. Vi aspettiamo!".

"L’evento che presentiamo per il 16 maggio dalle 21.30 in piazza Farinata – commenta Sandro Tani, direttore artistico del CAM Empoli – è una coproduzione tra CAM e Ludicomix. La CAM orchestra, l’orchestra giovanile del Centro Attività Musicale di Empoli formata da 35 elementi e ‘rinforzata’ dai prof della scuola di musica, suonerà le musiche del pluripremiato autore e compositore John Williams. Sicuramente riconoscerete i temi famosissimi di Star Wars, Indiana Jones, Superman, Jurassic Park, Harry Potter, Lo Squalo e molti altri realizzati dal 94enne compositore statunitense".

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