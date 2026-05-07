Ricerche senza sosta per una persona dispersa nella zona montana della Maresca

Cronaca San Marcello Pistoiese
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Impegnati Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Guardia di Finanza, Carabinieri e Protezione Civile con droni, unità cinofile ed elicotteri

Proseguono senza sosta le ricerche della persona dispersa nella zona montana della Maresca, sull'Appennino pistoiese. Le operazioni sono cominciate questo pomeriggio, intorno alle ore 15.30, dopo l'allarme lanciato al 112.

Sul posto è stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi che vede impegnati i Vigili del Fuoco, con le squadre del distaccamento di San Marcello Pistoiese, supportati dal nucleo SAPR con droni per le ricerche dall'alto, dal nucleo cinofili e dal nucleo DEDALO del Comando di Prato, dotato di strumentazioni in grado di intercettare i segnali dei telefoni cellulari anche in assenza di copertura.

Le operazioni di coordinamento sono affidate al nucleo TAS (Topografia Applicata al Soccorso), che sta gestendo la mappatura delle aree di ricerca e l'impiego delle squadre sul territorio. Per le attività di sorvolo è in azione anche l'elicottero Drago del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Alle operazioni partecipano inoltre la Guardia di Finanza con una squadra di soccorso e un elicottero, il Soccorso Alpino e Speleologico, i Carabinieri e la Protezione Civile, insieme a squadre di volontariato.

Le ricerche sono tuttora in corso e proseguono senza interruzioni.

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