Più Certaldo contro il PD: "Vile tentativo di screditare la Lista Civica e AVS"

La comunicazione del PD Certaldese si conferma populista e demagogica, unico strumento che resta loro per racimolare qualche consenso.

Non solo Più Certaldo (lista civica plurale, libera ed indipendente) ha partecipato con senso di responsabilità ai lavori consiliari, abbiamo anche analizzato in maniera puntuale sia il rendiconto che la variazione di bilancio, senza esimersi da apprezzare quanto di positivo era contenuto negli atti e criticando in maniera costruttiva quanto non condiviso. ⚠ (Come l'utilizzo dell'imposta di soggiorno per scontare di qualche euro la TARIC alle famiglie senza reddito, lasciando ancora una volta sul ceto medio il massimo della pressione fiscale, ⚒ i lavoratori non sono un bancomat!)

Respingiamo l'accusa del PD che con il suo atteggiamento fascista tenta di collocarci "a destra" e rivendichiamo la nostra indipendenza. Questi finti democratici predicano il linguaggio inclusivo, ma poi sono i primi ad assegnare etichette e rilegale ai margini della trattazione chi non la pensa come loro! (non dimentichiamo l’epiteto “Popolo di fasci e analfabeti” con cui una consigliera comunale del PD ha insultato sui social milioni di italiani che hanno scelto liberamente di non andare a votare ai referendum dello scorso giugno).

Fino a prova contraria è proprio il PD di Certaldo che sostiene una giunta con dentro ex democristiani, refugi di Italia Viva e un Sindaco isolato che non vuole più nessuno! Con l’aggiunta, che hanno confinato all’opposizione A.V.S. e hanno avallato la cacciata della ex Assessora Conforti espressione della sinistra locale ( prima di cacciarla però si sono fagocitati le sue preferenze dispensando illusioni e ingoiando potere). E’ proprio il caso di dire bella, ma tanto bella, ciao!

Sulla questione del voto, chiudiamo facendo notare che abbiamo votato NON come Fratelli d'Italia, ma COME AVS (volutamente dimenticati nel comunicato del PD). Saranno mica diventati di destra anche loro?

Se questo è il livello della politica di oggi, possiamo serenamente chiudere la baracca! a voi burattini una sistemazione tanto la trovano di sicuro!

Più Certaldo