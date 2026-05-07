Raccolta alimentare nel weekend nei negozi Coop-Unicoop Etruria

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Sabato 9 maggio in 115 supermercati Coop – Unicoop Etruria in Toscana, Lazio, Umbria e Abruzzo verrà organizzata la raccolta alimentare “Dona la spesa”.

L’iniziativa coinvolge ogni volta centinaia di persone tra soci, clienti, dipendenti Coop e volontari delle associazioni locali. Per l’intera giornata, all’ingresso dei negozi, saranno allestite le postazioni in cui si potranno donare alimenti confezionati (latte, farina, pasta, riso, tonno, passata, legumi) e prodotti per l’igiene personale e la casa. Non si accettano prodotti freschi come frutta e verdura.

Tutti i prodotti raccolti vengono affidati alle associazioni di volontariato che, nel più breve tempo possibile, li distribuiscono alle persone assistite, alle mense, alle case famiglia e presso gli empori della solidarietà.

“Dona la spesa” si unisce ad altre raccolte di beneficenza organizzate da Unicoop Etruria nelle cittadine in cui è presente coi supermercati e i comitati soci, come quella sul materiale didattico in occasione dell’inizio dell’anno scolastico e le collette a sostegno dei centri che accolgono gli animali senza casa.

 

Fonte: Ufficio stampa

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