Rapina in farmacia a Viareggio, denunciato un uomo di 35 anni

Un uomo nato nel 1990 è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri con l’accusa di rapina aggravata per un episodio avvenuto il 30 aprile in una farmacia di Viareggio.

L’indagine, condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Viareggio con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Torre del Lago, ha permesso di individuare il presunto responsabile, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati e le testimonianze raccolte, l’uomo, armato di coltello, avrebbe minacciato una dipendente della farmacia facendosi consegnare 100 euro in contanti.

Il sospettato è stato rintracciato intorno alle 12.30 all’interno della Pineta di Ponente. Durante il controllo, i militari hanno recuperato il coltello e gli indumenti ritenuti utilizzati durante la rapina, materiale successivamente sequestrato.

L’autorità giudiziaria è stata informata dai Carabinieri, che proseguono gli accertamenti investigativi sul caso.

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