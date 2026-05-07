Riconoscono bici rubata e 'aiutano' la municipale: una denuncia

Cronaca Lucca
Condividi su:
Leggi su mobile

Gli agenti di una pattuglia della Polizia Locale di Lucca, nel corso del quotidiano servizio di presidio del territorio, sono stati fermata nel centro storico di Lucca da alcuni ragazzi che segnalavano di aver riconosciuto una bicicletta, già appartenente a uno di loro, rubata qualche giorno prima nei pressi di una scuola della prima periferia di Lucca. Iniziate le ricerche, gli agenti sono riusciti in breve tempo a rintracciare la bicicletta e a fermare e denunciare per ricettazione la persona, un cittadino extracomunitario regolare sul territorio, che la conduceva.

Notizie correlate

Lucca
Cronaca
6 Maggio 2026

Controlli su colf e badanti in provincia di Lucca, scoperta evasione da oltre 2 milioni di euro

La guardia di finanza, durante controlli in provincia di Lucca sulla regolarità contributiva dei collaboratori domestici, colf e badanti, ha individuato 44 assistenti familiari irregolari per i quali è stato [...]

Toscana
Cronaca
6 Maggio 2026

Maltempo in Toscana, alberi caduti e allagamenti: previste ancora piogge

Alberi caduti in strada, strade allagate. Prosegue il maltempo sulla Toscana, con pioggia e temporali sparsi: per tutta la giornata di oggi, mercoledì 6 giugno, è allerta arancione nelle zone [...]

Lucca
Cronaca
5 Maggio 2026

Aggredisce vigilante in ospedale e tenta di sottrargli l’arma: arrestato 36enne

Momenti di tensione al pronto soccorso dell’ospedale San Luca, dove un uomo di 36 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver aggredito un addetto alla vigilanza e tentato di [...]



Tutte le notizie di Lucca

<< Indietro

torna a inizio pagina