Riconoscono bici rubata e 'aiutano' la municipale: una denuncia

Gli agenti di una pattuglia della Polizia Locale di Lucca, nel corso del quotidiano servizio di presidio del territorio, sono stati fermata nel centro storico di Lucca da alcuni ragazzi che segnalavano di aver riconosciuto una bicicletta, già appartenente a uno di loro, rubata qualche giorno prima nei pressi di una scuola della prima periferia di Lucca. Iniziate le ricerche, gli agenti sono riusciti in breve tempo a rintracciare la bicicletta e a fermare e denunciare per ricettazione la persona, un cittadino extracomunitario regolare sul territorio, che la conduceva.

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