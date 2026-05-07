Rigenerazione urbana, dalla Regione 500mila euro per Pontremoli

Dalla Regione contributi straordinari per un totale di 500.000 euro sono stai destinati al Comune di Pontremoli, per la realizzazione di due progetti di riqualificazione urbana fortemente richiesti dal territorio. Nel corso dell’ultima seduta della Giunta regionale sono stati approvate due delibere che hanno destinato all’area di Pontremoli 200.000 euro per la riqualificazione del centro storico, del mattatoio comunale e dei selciati e 300.000 euro per le aree esterne della ‘ex Terni’ e degli istituti comprensivi “Tifoni” e “Malaspina”. Entrambi i contributi saranno a valere sull’annualità 2026.

“La Regione – ha spiegato il presidente della Toscana Eugenio Giani – sta portando avanti su più fronti le sue politiche di sostegno alla ‘Toscana diffusa’, a quei comuni meno noti e in parte periferici, che però rappresentano l’essenza della nostra regione, e che devono essere valorizzati per poter offrire ai loro cittadini una sempre migliore qualità della vita”.

“In questa prospettiva – aggiunge l’assessore Boni – sono essenziali le politiche di rigenerazione urbana, che partono da realtà o strutture già esistenti e, ascoltando le esigenze del territorio espresse dagli enti locali, offrono sostegno per realizzare anche quei piccoli interventi che possono apparire marginali ma sono capaci di cambiare il volto di un centro urbano o migliorare significativamente la vita delle persone”.

I 200.000 euro per la riqualificazione del centro storico, del mattatoio comunale e dei selciati andranno a coprire l’intero costo dell’intervento, mentre il valore complessivo della riqualificazione delle aree esterne della ex Terni, che saranno trasformate in una sosta attrezzata per caravan ed autocaravan, è di € 487.428, dei quali 150.000 coperti con contributo regionale e € 337.428 con contributo comunale. Infine per la realizzazione di un parco giochi all’esterno degli istituti comprensivi “Tifoni” e “Malaspina” saranno necessari in tutto 176.600 euro, dei quali 150.000 coperti con contributo regionale e € 26.600 con contributo comunale.

Tutte queste opere dovranno essere concluse entro la fine del 2026.