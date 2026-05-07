Santa Croce sull’Arno, finanziamento contro barriere architettoniche negli alloggi ERP i viale Di Vittorio

Il comune di Santa Croce sull’Arno ha ottenuto il finanziamento regionale destinato all'abbattimento delle barriere architettoniche negli alloggi di edilizia residenziale pubblica per migliorare l'accessibilità e la qualità della vita degli alloggi di Santa Croce.

Il progetto riguarda il fabbricato situato in viale Di Vittorio, n.11, vale poco più di 61mila euro ed è stato elaborato dall’Apes, azienda pisana edilizia sociale, in collaborazione con l’amministrazione comunale che garantisce un cofinanziamento diretto pari al 10% dell’importo totale.

L’abbattimento riguarda diverse azioni, dall’installazione di un montascale interno a pedana per servire più nuclei abitativi e facilitare gli spostamenti comuni, alla sostituzione del portone di accesso al fabbricato, attualmente troppo stretto per consentire il passaggio agevole di persone con disabilità motorie o ausili, fino all’adeguamento completo di un alloggio, con interventi specifici nel bagno, tra cui l'installazione di sanitari a norma, l'eliminazione di dislivelli e l'ampliamento dei varchi di accesso.

“L'intervento ha beneficiato delle premialità legate alla 'Toscana Diffusa' e alla complessità delle opere proposte - dichiara l’assessore alle politiche sociali Sonia Boldrini - fattori che hanno permesso all’amministrazione l’ottenimento dei fondi, così da fornire una reale soluzione per risolvere le criticità strutturali che limitano la mobilità dei residenti. Collaborare con realtà come Apes ci permette di trasformare le segnalazioni in risposte tangibili, migliorando la quotidianità di chi vive situazioni di fragilità”

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa

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