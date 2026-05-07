Sciopero per la scuola a Pisa, in corteo un centinaio di manifestanti nel centro storico

Attualità
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto pagina facebook Usb Pisa)

Mobilitazione promossa da Cgil e sindacati di base: rivendicazioni su salari, riforme e opposizione ai tagli per la spesa militare

Circa cento persone hanno partecipato oggi a un corteo nel centro storico di Pisa in occasione dello sciopero della scuola promosso da Cgil e sindacati di base.

La mobilitazione è stata organizzata per sostenere una serie di rivendicazioni che, secondo i promotori, “spaziano dalle condizioni salariali alla riforma degli istituti tecnici fino all’opposizione alla politica dei tagli governativi per finanziare l’economia militare”.

In una nota, l’Usb ha sottolineato come il movimento dei lavoratori portuali stia partecipando attivamente alle proteste, evidenziando temi legati a salari, sicurezza e condizioni di lavoro. Nel comunicato si legge: “dentro una piattaforma che parla di salari, sicurezza, condizioni materiali, di lavoro usurante i lavoratori dei porti scioperano portando le loro istanze al ministero dei Trasporti”.

Il sindacato ha inoltre richiamato l’attenzione su privatizzazioni e militarizzazione del settore dei trasporti, annunciando una mobilitazione nazionale prevista a Roma per il 23 maggio.

Notizie correlate

Empoli
Attualità
7 Maggio 2026

Cia, i prodotti dell'Empolese Valdelsa nella vetrina del Mercatale

Promuovere le produzioni agricole del territorio dell’Empolese Valdelsa. Questo l’obiettivo del nuovo progetto di filiera corta Cia Toscana Centro, dal titolo FiloCorto, che fa conoscere le eccellenze agroalimentari dell’Empolese attraverso [...]

Empoli
Attualità
7 Maggio 2026
ludicomix 2026

Ludicomix 2026: torna l'evento di Empoli tra fumetti, gioco e illustrazione

Empoli si prepara ad accogliere la ventunesima edizione di Ludicomix, in programma sabato 16 e domenica 17 maggio 2026, la manifestazione dedicata al gioco, al videogioco, al fumetto e all’illustrazione [...]

Toscana
Attualità
7 Maggio 2026

"Garantire a tutti l'assistenza pediatrica e neonatale", raccolta firme che parte dalla Toscana

Parte dalla Toscana l’iniziativa che punta a raggiungere 50mila firme da depositare per garantire una continuità assistenziale pediatrica in tutto il territorio italiano, estendendo le previsioni della legge toscana. Toscana [...]


<< Indietro

torna a inizio pagina