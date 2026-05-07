Showmood arriva in Toscana: casting a Pontedera per eventi, moda, spettacolo e cinema

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Sabato 9 maggio, dalle ore 15 alle 19 al Piccolo Teatro Digitale di Pontedera

Da un’idea di Luca Benassai, dopo il debutto nazionale, SHOWMOOD Italy approda in Toscana e sceglie Pontedera come prima tappa di un nuovo percorso dedicato alla scoperta e valorizzazione di talenti nel mondo della moda, dello spettacolo e del cinema.

Sabato 9 maggio, dalle ore 15 alle 19, il Piccolo Teatro Digitale di Pontedera (Via Dante 55B) ospiterà il primo casting ufficiale aperto al pubblico, che rappresenterà anche la presentazione alla stampa del progetto sul territorio.

L’evento sarà un’occasione concreta per aspiranti modelle e modelli, attori, performer e artisti di entrare in contatto con una realtà in crescita, nata dall’unione di competenze professionali, esperienza nel settore e una visione contemporanea del mondo dello spettacolo.

Una sinergia tra esperienza e territorio

SHOWMOOD Italy si propone come un punto di riferimento per la selezione e la crescita di nuovi talenti, con un approccio fondato su etica, professionalità e valorizzazione delle persone. “SHOWMOOD è un luogo dove le emozioni diventano spettacolo e lo stile diventa identità,” dichiara Luca Benassai, fondatore e direttore creativo dell’agenzia, sottolineando la volontà di creare opportunità concrete per chi desidera intraprendere un percorso nel mondo della moda e dell’intrattenimento.

Servizi e opportunità

Durante il casting saranno presentate le attività della struttura, tra cui:

- Casting & scouting
- Management artistico
- Produzione creativa
- Consulenza d’immagine e comunicazione
- Hostess, steward, ragazzi/e immagine, promoter e sicurezza

L’obiettivo è costruire un network professionale capace di accompagnare nuovi talenti verso esperienze reali nel settore, con uno sguardo rivolto sia al panorama regionale che nazionale.

Un progetto itinerante

L’appuntamento di Pontedera rappresenta l’inizio di un format destinato a replicarsi in altre città della Toscana e, successivamente, anche in altre regioni italiane.

SHOWMOOD Italy si candida così a diventare un nuovo punto di riferimento per chi vuole entrare nel mondo dello spettacolo con serietà, visibilità e un approccio umano, guidato dall’esperienza di Luca Benassai, professionista con un lungo percorso nel fashion system e nell’organizzazione di eventi.

Fonte: Ufficio stampa

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