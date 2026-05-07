Sicurezza in Strada, appuntamento a Empoli per ciclisti e pedoni di domani

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Dalle 9 alle 12 dimostrazioni pratiche a cura della Polizia Locale e dell'Unione Ciclistica Empolese al parcheggio del PalAramini

Sabato 16 maggio, dalle 9 alle 12, al parcheggio di viale delle Olimpiadi di fronte al PalAramini a Empoli, la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa assieme all'Unione Ciclistica Empolese organizzano Sicurezza in Strada, una manifestazione dedicata alla sicurezza stradale che chiude il ciclo di incontri  effettuati nelle scuole empolesi. L'evento ha il patrocinio del Comune di Empoli.

Quello che verrà realizzato sarà un percorso sicuro dedicato a ciclisti pedoni, rivolto a bambine e bambini delle scuole primarie, che potranno così testare le sfide di andare a piedi e in bici in strada, prestando attenzione agli imprevisti e alla segnaletica orizzontale e verticale.

Un modo immediato per imparare con la pratica come stare in strada senza mettere in pericolo se stessi e gli altri, dopo le tante lezioni frontali che sono state fatte dalla Polizia Locale sia nelle classi della scuola d'infanzia sia alle secondarie.

"Invito le famiglie a presenziare a questo bell'evento - spiega il sindaco Alessio Mantellassi - perché imparando anche giocando dal vivo ma in sicurezza si trasmettono le conoscenze base per vivere in strada in sicurezza".

"Ringrazio il corpo della Polizia Locale per l'impegno e la dedizione che impiegano nell'educazione alla sicurezza stradale all'interno delle nostre scuole - afferma l'assessora alla Polizia Municipale, Valentina Torrini -. È necessario imparare fin da piccoli le regole di prudenza e sicurezza, perché siamo tutti e tutte responsabili quando siamo sulla strada".

"Siamo soddisfatti dell'evento che coinvolge l'Unione Ciclistica Empolese - chiude l'assessora allo Sport, Laura Mannucci perché anche le società sportive di questo tipo sanno che fare educazione stradale serve a tutti, sia alle atlete e agli atleti più piccoli sia a chi si trova in strada e rischia meno se tutti si comportano con prudenza e intelligenza".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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