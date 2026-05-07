'Sostenibilità e intelligenza artificiale', lectio magistralis di Stefano Epifani all’Università di Siena

Lunedì 11 maggio, alle ore 15.00 presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Siena, Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale e autore del volume “Il Teatro delle Macchine Pensanti. 10 falsi miti sull’intelligenza artificiale e come superarli”, terrà una lectio magistralis dal titolo “Sostenibilità e intelligenza artificiale, tra falsi miti e opportunità reali”. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di riflessione sui rapporti tra innovazione tecnologica e sviluppo sostenibile, con un focus sulle opportunità e sulle sfide poste dall’intelligenza artificiale nel contesto contemporaneo.

All’incontro interverranno con Stefano Epifani, Il Rettore Roberto Di Pietra; Claudia Faleri, Delegata al Placement e Federico Maria Pulselli, Delegato all’Orientamento. Modererà l’evento Lara Lazzeroni, Delegata alle relazioni sindacali dell’Ateneo.

Nel corso dell’appuntamento saranno inoltre presentati i progetti delle studentesse e degli studenti del corso “Diritto del lavoro nell’era digitale”, che si tiene nell'ambito del corso di laurea magistrale in Management e Governance.

L’evento si svolge in collaborazione con l'insegnamento di "Sostenibilità" dell’Università di Siena, innovativo insegnamento transdisciplinare rivolto a tutte le studentesse e gli studenti dell’Ateneo, al personale tecnico-amministrativo e a partecipanti esterni interessati alle tematiche della sostenibilità