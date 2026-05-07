Tentato furto in un bar tabacchi alle Cerbaie, arrestato un 27enne

Cronaca Fucecchio
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(foto di archivio)

A lanciare l'allarme un cittadino che aveva notato movimenti sospetti: i carabinieri hanno rintracciato un giovane

Un tentato furto in un'attività nella zona delle Cerbaie si è concluso con l'arresto di un giovane di 27 anni. È successo la notte del 5 maggio quando un cittadino, notando movimenti sospetti, ha subito allertato il 112: sul posto, in via Pesciatina, sono intervenuti i carabinieri di Fucecchio supportati dal nucleo radiomobile della compagnia di Empoli, che hanno rintracciato il sospettato, un giovane italiano.

Secondo quanto ricostruito dai militari il 27enne si sarebbe introdotto nell'esercizio commerciale, un bar tabacchi, dopo aver forzato una porta finestra. Una volta all'interno avrebbe sottratto diversi pacchetti di sigarette e tabacchi, per un valore di circa 100 euro. Lanciato l'allarme da un passante sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno individuato il giovane: in seguito ad una perquisizione personale è stata rinvenuta l'intera refurtiva, successivamente restituita al legittimo proprietario. Scattato l'arresto per ipotesi di furto aggravato, su richiesta della Procura di Firenze, è stato convalidato nel corso dell'udienza in tribunale. Il giovane è stato sottoposto alla misura del divieto di dimora nel territorio della città metropolitana di Firenze.

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