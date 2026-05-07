Uisp Empoli Valdelsa, Ferruzza e Casa Culturale si giocano la finale a Montelupo

Lunedì 11 maggio è tutto pronto per l’epilogo del campionato di Calcio a 11 Uisp Empoli Valdelsa 2025/26. Per ragioni organizzative del gestore dell’impianto “Carlo Castellani” di Empoli, la finalissima, inizialmente stabilita per venerdì 8 maggio, trasloca nell’impianto omonimo di Montelupo Fiorentino e viene posticipata a lunedì 11 maggio con calcio d’inizio alle ore 21,30, quando Ferruzza e Casa Culturale daranno vita all’epilogo più atteso dagli appassionati di calcio amatoriale.

E’ una sorta di replay della finale del 2018, quando i fucecchiesi di mister Parentini si imposero sui samminiatesi di Matteoli per 2-0. E’ inoltre la seconda volta che l’atto conclusivo del campionato di calcio a 11 si svolgerà a Montelupo, dopo il precedente del 2015 che vide il successo proprio della Ferruzza nei confronti del Lazzeretto City. I bianconeri fucecchiesi hanno vinto infatti il titolo nel citato 2015, nel 2018 e nel 2022, mentre gli uomini di Nicola Matteoli tornano a disputare una finale dopo 6 anni.

Nel 2019 Quaglierini e soci uscirono sconfitti per 2-1 dal match con il Real Isola. La Ferruzza ha conquistato il palcoscenico della finale dopo aver eliminato in semifinale proprio una delle squadre più vincenti delle ultime stagioni, il Real Isola. Decisivo il match di ritorno di Fucecchio, dove il team di Parentini si è imposto 1-0 grazie al sigillo decisivo di Riccardo Bertelli in avvio di ripresa. Nell’altra semifinale, successo della Casa Culturale per 2-1 a Limite sull’Arno nei confronti della sorpresa Unione Valdelsa. In rete Quaglierini e Posani per i samminiatesi, Mirco Barnini per i valdelsani.

Conosceremo il nome del team che succederà ai campioni uscenti del Vitolini lunedì sera in una finale di lusso nell’inedito teatro di Montelupo Fiorentino. Prima della finalissima si svolgerà, come da tradizione, una gustosa anteprima che vedrà protagonisti i bambini delle scuole calcio del territorio. A partire dalle ore 19,30 andrà in scena infatti la rassegna giovanile “Calciogiocando”, organizzata attraverso la consueta collaborazione tra il settore di attività Calcio Uisp Empoli Valdelsa e la Unicoop Firenze – Sezione Soci di Empoli. Via ai mini tornei tra i “piccoli amici” di Avane, Piaggione Villanova, Giovani Fucecchio, Castelfiorentino, Sancascianese, Ponzano, Gavena e Santa Maria. Appuntamento imperdibile quindi quello di lunedì 11 maggio.

Le stesse problematiche connesse all’utilizzo del “Castellani” di Empoli provocano lo slittamento delle ultime finali di coppa della stagione. La Coppa Uisp sarà disputata mercoledì 13 maggio a Castelfiorentino, tra 4 Mori e Montespertoli. La Coppa Amatori, che vede di fronte Certaldo e Spicchiese, slitterà a giovedì 14 maggio sul sintetico di “Graziani” a Montelupo. In entrambi i casi inizio alle ore 21,30. L’ultima gara ufficiale della stagione andrà in scena martedì 19 maggio quando, a Castelfiorentino, saranno di scena le squadre finaliste della Coppa del Circondario

Fonte: Ufficio Stampa Calcio UISP Empolese – Valdelsa

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