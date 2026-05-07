Un ecografo palmare per l'Hospice di San Felice a Ema: la donazione di Auser Rignano

Un ecografo palmare corredato da tablet e sonda tascabile lineare e concava wireless, è la donazione dell’Auser di Rignano per l’Hospice San Felice a Ema. Servirà a sostenere il progetto dal titolo “Ecografia Vescicale (EV) infermieristica in Hospice” per l’implementazione dell’ecografia nella struttura. Presentato dal Coordinatore infermieristico dell’Hospice, Federica Fabbrini, il progetto mira ad elevare le competenze degli infermieri sull’appropriatezza del cateterismo vescicale nel contesto delle cure palliative, con l’obiettivo di ridurne l’uso improprio e migliorare il comfort dei pazienti ricoverati in Hospice. La tecnica dell’Ecografia Vescicale è rapida, non invasiva, sicura e consente di supportare le decisioni medico e infermieristiche per il posizionamento del catetere vescicale.

Con la partecipazione al corso “Utilizzo dell’ecografia in ambito infermieristico” che si è tenuto all’Annunziata grazie alla collaborazione del Direttore di Medicina Interna Serristori e Santa Maria Annunziata 2, Andrea Bribani, sono già stati formati tre infermieri ed il Coordinatore. Gli infermieri hanno successivamente svolto un “training on the job” presso l’area medica dell’ospedale con infermieri tutor esperti in ecografia vescicale.

La consegna dell’ecografo palmare è avvenuta in occasione della plenaria di Gestione Assistenza Infermieristica sud-est diretta da Patrizia Grassi. L’ecografo è stato donato dalla Presidente di Auser di Rignano, Adriana Pacini, insieme ai suoi collaboratori, al Coordinatore Infermieristico dell’Hospice San Felice a Ema e al Direttore Cure Palliative e Hospice Firenze-Empoli, Cinzia Casini. Dalla Direzione Infermieristica e dagli operatori dell’Hospice arrivano i più sinceri ringraziamenti ad Auser di Rignano per il sostegno al progetto.

L’ecografo sarà utile anche per i medici sia per le valutazioni cliniche che per il supporto su eventuali tecniche al letto del paziente, utili per migliorare la loro qualità di vita.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio stampa