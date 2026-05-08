A San Miniato la presentazione di “Angelo” di Luca Nardini

Tutto pronto per la presentazione del libro “Angelo” di Luca Nardini, primo appuntamento della rassegna letteraria Radici di Carta, inserita nel programma de Il Maggio dei Libri.

Appuntamento alle 18 di Venerdì 8 maggio 2026 alla Biblioteca Mario Luzi – Locali Ex Frantoio, San Miniato

Durante l’incontro dialogheranno con l’autore Michele Cecchini e Cecilia Maffei, accompagnando il pubblico alla scoperta di un romanzo intenso e delicato, capace di intrecciare relazioni, memoria e quotidianità attraverso personaggi autentici e profondamente umani.

L’iniziativa è dedicata alla valorizzazione di autori e autrici del territorio e rappresenta un’occasione di incontro e condivisione aperta a tutta la cittadinanza.

Al termine della presentazione seguirà un momento conviviale a cura del Centro Produzione Pasti Comunale.