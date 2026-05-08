Al via i lavori del progetto 'Polis' nell’Ufficio postale di Pratolino

Poste Italiane comunica che l’Ufficio postale di Pratolino, sito in piazza Demidoff, snc resterà chiuso al pubblico dal 15.05.2026 al 22.06.2026 compreso.

Dal 16 maggio al 20 giugno, l’ufficio di pratolino sarà appoggiato all’ufficio postale di Vaglia, sito in via Bolognese, 950 – aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45, il sabato dalle ore 8.20 alle 12.45.

La sede di Pratolino è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide

Fonte: Poste Italiane – Media Relations