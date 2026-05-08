Al via i lavori di manutenzione dei loggiati di Borgo Stretto a Pisa

Hanno preso il via i lavori di manutenzione dei loggiati di Borgo Stretto, lungo uno dei principali assi pedonali del centro storico di Pisa, quotidianamente frequentato da residenti, studenti, turisti e utenti delle numerose attività commerciali presenti nell’area. L’intervento è promosso dal Comune di Pisa e rientra nelle attività di manutenzione e riqualificazione degli spazi pubblici del centro cittadino.

I lavori interesseranno i caratteristici loggiati posti sui due lati della viabilità e riguarderanno la pulizia e il recupero degli ambienti voltati delle logge, il ripristino localizzato degli intonaci ammalorati, la manutenzione delle superfici e delle tinteggiature, oltre ad ulteriori opere puntuali necessarie al ripristino del decoro complessivo dell’area. Le lavorazioni fanno seguito al recente intervento di sostituzione dei sistemi antivolatili, eseguito per migliorare la protezione degli spazi di pubblico passaggio.

«Borgo Stretto è uno dei luoghi simbolo di Pisa – dichiara il Sindaco Michele Conti – uno spazio vissuto ogni giorno da cittadini, turisti e attività economiche, che merita attenzione costante, cura e interventi puntuali di manutenzione. Con questi lavori interveniamo in modo concreto su un’area centrale della città, proseguendo un programma più ampio che riguarda il decoro urbano, la cura degli spazi pubblici e la valorizzazione del centro storico. Stiamo portando avanti in tutta Pisa – prosegue il Sindaco – il grande piano delle piccole manutenzioni ma anche interventi di grande portata, con l’obiettivo di migliorare progressivamente la qualità della città quartiere per quartiere con una visione ad ampio raggio. È un lavoro continuo, spesso fatto anche di interventi meno visibili ma importanti nella vita quotidiana delle persone. L’attenzione alle segnalazioni dei cittadini e alle esigenze delle attività presenti sul territorio resta un elemento fondamentale del nostro metodo di lavoro».

L’Amministrazione comunale ha promosso un intervento unitario, che prevede un investimento complessivo di 150 mila euro, tenuto conto della necessità di operare in maniera coordinata lungo un tratto continuo interessato dal passaggio pubblico e delle difficoltà oggettive di procedere con singoli interventi separati da parte dei proprietari degli immobili prospicienti i loggiati. Il progetto ha ottenuto il nulla osta della competente Soprintendenza ai sensi della normativa vigente. Per contenere i disagi e garantire la continuità della fruizione pedonale e delle attività economiche presenti, il cantiere sarà organizzato per fasi successive, con lavorazioni localizzate e temporanee. Le operazioni saranno eseguite mediante l’utilizzo opere provvisionali o mezzi di sollevamento, di ridotto ingombro

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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