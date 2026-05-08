"Persone del 1986 di Cascina, unitevi": l'appello per il maxi-raduno

Attualità Cascina
Condividi su:
Leggi su mobile

Un tuffo nei ricordi, tra amicizie storiche, racconti delle scuole medie e voglia di ritrovarsi dopo tanti anni.

È questo lo spirito del “Ritrovo Quelli dell’86”, l’iniziativa organizzata per riunire tutti i ragazzi e le ragazze nati nel 1986 che hanno frequentato le scuole medie Giovanni Pascoli di Cascina.

L’appuntamento è fissato per sabato 20 giugno 2026 allo Spazio Feste di Latignano, dove ex compagni di scuola potranno rivedersi a quasi trent’anni dai tempi delle medie e festeggiare insieme il traguardo dei 40 anni.

L’evento è stato pensato e ideato da Simone Perini, della sezione D, e Dario Paganelli, della sezione E, con l’obiettivo di riportare insieme il maggior numero possibile di ex compagni di scuola.

Gli organizzatori stanno cercando di raggiungere più persone possibile e lanciano un appello a tutti gli ex studenti del 1986: “Se avete contatti di vecchi compagni di classe o amici di quegli anni, aiutateci a spargere la voce. L’idea è quella di ritrovarsi tutti insieme per una serata semplice, divertente e piena di ricordi”.

L’iniziativa sta già coinvolgendo decine di persone attraverso il gruppo WhatsApp dedicato all’evento, ma l’obiettivo è riuscire a rintracciare quanti più ex compagni possibile.

Per molti sarà l’occasione di rivedersi dopo anni, ricordando i tempi delle medie tra motorini, cassette, MSN, squilli e amicizie rimaste nel cuore.

Chi volesse essere aggiunto al gruppo WhatsApp può scrivere a perini.simone@tiscali.it oppure inviare un messaggio WhatsApp al 3497330760, indicando nome, cognome e sezione frequentata.

L’invito è aperto a tutti i nati nel 1986 che hanno frequentato le medie Pascoli di Cascina: il conto alla rovescia per il grande ritrovo è ufficialmente iniziato.

Notizie correlate

Pisa
Attualità
7 Maggio 2026

Fondazione Pisa: pubblicato l'avviso biennale dei progetti di contrasto della povertà educativa

L’avviso intende proseguire e consolidare, in modo strutturato, l’esperienza intrapresa, in via sperimentale, con l’estate 2025, per la quale sono in via di conclusione sette progetti individuati, che hanno raggiunto [...]

Pontedera
Attualità
6 Maggio 2026

Ecodays 2026, convegno internazionale sull'Economia circolare in Europa

Teatro Era tutto esaurito a Pontedera per l’Ecoincontro con il giornalista e scrittore Ezio Mauro, evento inaugurale degli Ecodays 2026, il festival sulla sostenibilità organizzato da Ecofor Service Spa, azienda [...]

Cascina
Attualità
25 Aprile 2026

Cascina celebra il 25 Aprile tra memoria e impegno per la pace

Cascina ha celebrato il 25 Aprile con un corteo che si è snodato tra Corso Matteotti e Viale Comasco Comaschi, che è stato ricordato insieme al partigiano Bruno Genovesi come [...]



Tutte le notizie di Cascina

<< Indietro

torna a inizio pagina