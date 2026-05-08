Arrestato 20enne con 25 grammi di cocaina a Castelnuovo di Garfagnana

Cronaca Castelnuovo di Garfagnana
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I Carabinieri arrestano un 20enne a Castelnuovo Garfagnana con 25 grammi di cocaina durante controlli straordinari in Media Valle e Garfagnana

Prosegue l’attività di prevenzione e controllo dei Carabinieri della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana, impegnati in una serie di servizi straordinari sul territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti.

Nel corso delle operazioni, condotte anche nelle aree di Gallicano e Barga con il supporto delle unità cinofile del Nucleo di San Rossore, i militari del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un giovane di 20 anni di origine marocchina.

Il ragazzo è stato fermato dopo essere stato notato in atteggiamenti sospetti durante un servizio di pattugliamento. Gli accertamenti successivi hanno permesso di rinvenire circa 25 grammi di cocaina nascosti sulla sua persona, successivamente sequestrati.

Secondo gli investigatori, la sostanza stupefacente sarebbe stata destinata allo spaccio nelle zone della Media Valle del Serchio.

Dopo l’arresto, il giovane è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Lucca per il rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato, con rinvio dell’udienza su richiesta della difesa.

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