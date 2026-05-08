Incontri alla biblioteca di Montespertoli sull'arte di Mark Rothko

In occasione della grande mostra Rothko a Firenze, Palazzo Strozzi porta il maestro dell'espressionismo astratto fuori dalle sale espositive e dentro le biblioteche del territorio. Un ciclo di incontri diffuso che attraversa sette biblioteche della Città Metropolitana, tra cui Montespertoli, martedì 12 maggio, ore 17.30 alla Biblioteca Comunale, in Via Sidney Sonnino 1.

L'obiettivo è restituire al pubblico la complessità di Mark Rothko: la biografia, le opere chiave, e soprattutto il dialogo profondo con l'architettura e l'arte europea che ha plasmato il suo linguaggio. Un percorso di approfondimento che permette di arrivare alla mostra — o di rileggerla — con strumenti nuovi.

Le presentazioni sono curate da Ludovica Sebregondi (Curatrice Fondazione Palazzo Strozzi), Martino Margheri (Progetti educativi e public program Fondazione Palazzo Strozzi) e Giulia Barletta (educatrice museale). In ogni biblioteca, oltre all'incontro, è disponibile per la consultazione e il prestito il catalogo della mostra insieme a una selezione di volumi sui temi dell'esposizione.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria presso la biblioteca di riferimento.

Il ciclo è realizzato in collaborazione con la Biblioteca delle Oblate, le Biblioteche comunali di Firenze, le Biblioteche della Città Metropolitana e la Biblioteca San Giorgio di Pistoia, con il sostegno della Città Metropolitana di Firenze.

È necessaria la prenotazione al numero 0571 600228

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

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