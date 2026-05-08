Biblioteca comunale e Palazzo Leggenda, le attività della settimana

La settimana della Cultura a Empoli comincia con le iniziative della biblioteca comunale Renato Fucini (via Cavour, 36) a partire da “Civico 0”: martedì 12 maggio 2026, alle 17.30, si terrà l’incontro Conversazioni sul monachesimo femminile a Empoli: in margine all’ultimo numero dei “Quaderni d’Archivio” con Vanna Arrighi, Elisa Boldrini, Marco Frati, Chiara Papalini, Rossana Ragionieri, Paolo Santini e Stefania Terreni, a cura degli Amici dell'Archivio storico di Empoli. L’ingresso è libero.

Giovedì 14 maggio, invece, alle 17.30 torna l’appuntamento con la rassegna “Il Pozzale diffuso”. Dove? A La Vela Margherita Hack di Avane (via Magolo, 32) con l’autrice Vera Gheno che presenterà il libro Grammamanti. Immaginare futuri con le parole (Super Et Opera Viva, 2024). L’ingresso è libero.

FOCUS PALAZZO LEGGENDA – Il calendario delle attività propone il mercoledì (13 maggio) nella Torre delle storie, letture ‘leggendarie' dedicate al “Leggenda festival” che si svolgerà a Empoli dal 21 al 24 maggio 2026. Non mancate!

Il giovedì (14 maggio) ci saranno i giochi da tavolo alle 17. Giochiamo a…Tabelloni, dadi, carte, pedine e chi più ne ha più ne metta. Prenotazione consigliata. (Da 8 a 12 anni)

Venerdì 15 maggio, tornerà il ciclo “Civico 0”, alle 17, con ‘Ma il cioccolato è buono… per tutti?’ Tutti amiamo il cioccolato: è buono, mette allegria e sembra magico. Ma vi siete mai chiesti da dove arriva la tavoletta che mangiate? Prima di diventare un dolce quadratino, il cioccolato fa un viaggio lunghissimo che, purtroppo, nasconde un segreto un po’ amaro. Iniziativa a cura di Altromercato, realizzata in collaborazione con l’associazione Culturale Il Ponte. (Da 8 anni in su).

Sabato 16 maggio, sempre per “Civico 0”, alle 10: Genitorialità, La biblioteca come luogo di incontro e supporto alla famiglia. Un incontro aperto a tutte e tutti, a sostegno dell’allattamento. Un’occasione per condividere esperienze di allattamento, rispondere a dubbi e domande in un clima informale. L’iniziativa vanta della collaborazione di La Leche League. Nel pomeriggio, alle 16.30, attività con un bel laboratorio ‘Dal libro al fare’, ecco La gara delle coccinelle. Piccole, grandi, arancioni, rosse e altri mille colori! I partecipanti realizzeranno coccinelle di tutti i tipi da allineare per bene sulla linea di partenza, per una gara dove a vincere è la fantasia. Prenotazione consigliata. (Da 3 a 9 anni)

Per il programma completo, questo è il link: https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/maggio-a-palazzo-leggenda/, per le informazioni e prenotazioni rivolgersi a: Palazzo Leggenda, via Paladini snc, Empoli (FI), 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa