Brucia sterpaglie ma causa un incendio, denunciato

I carabinieri forestali hanno denunciato per incendio boschivo colposo una persona residente a Rosignano Marittimo. Circa una decina di giorni fa avrebbe appiccato il fuoco ad alcuni residui vegetali accumulati nell’area adiacente a una zona boschiva senza rispettare la distanza prevista. Avrebbe provocato la propagazione delle fiamme fino a causare un incendio boschivo che ha interessato una superficie di 100 metri quadrati.

L’uomo si sarebbe prodigato a contenere le fiamme fino all’arrivo dei vigili del fuoco, ma a causa della condotta imprudente è stato denunciato e sanzionato dell’importo di 120 euro come prevede la normativa regionale di settore.