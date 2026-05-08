Cane aggredito e portato via da un lupo a Vaiano, il Comune: "Fate attenzione"

Ieri mattina, giovedì 7 maggio, nella zona di Sofignano a Vaiano, in provincia di Prato, "un lupo ha aggredito e portato via un cane di piccola taglia". A renderlo noto è il comune con una nota sottolineando che "le autorità competenti sono già state avvisate e sono intervenute per i primi accertamenti". Dall'amministrazione viene aggiunto: "Nel frattempo, come misura precauzionale, invitiamo tutti a prestare maggiore attenzione, soprattutto con animali di piccola taglia lasciati incustoditi. Seguiranno aggiornamenti su eventuali indicazioni ufficiali da parte degli enti preposti". La sindaca Francesca Vivarelli sottolinea: "È importante affrontare situazioni come questa con attenzione e senso di responsabilità, senza creare allarmismi inutili. Il lupo è una specie protetta e la presenza di questi animali sul territorio richiede comportamenti prudenti e consapevoli. Per questo invitiamo i cittadini a seguire le indicazioni degli enti competenti e a non agire autonomamente".

L'ordinanza a Zeri (Massa Carrara)

Intanto a Zeri, in provincia di Massa Carrara, il sindaco Cristian Petacchi ha emesso un'ordinanza di "divieto di comportamenti" per "la prevenzione di attacchi dei lupi a tutela dell’incolumità pubblica". In prefettura a Massa analizzate le criticità segnalate dal primo cittadino. In particolare, nell'avviso pubblico diffuso dall'amministrazione, vengono evidenziati "sempre più frequenti attacchi di lupi ad animali domestici vicino a zone antropizzate" sul territorio e "considerato il pericolo per persone/allevamenti" è stato "ritenuto necessario vietare comportamenti che attraggano la presenza del lupo". Tra i divieti c'è "somministrare cibo a lupi selvatici o altri animali selvatici", "esporre o abbandonare rifiuti organici nei pressi di abitazioni o zone circostanti" rifiuti che "devono essere sempre conservati in luoghi chiusi in contenitori ermetici/biodegradabili". Vietato "lasciare cani/gatti o altri animali domestici incustoditi di notte dei quali si raccomanda la custodia in luoghi chiusi o comunque adeguatamente protetti" e "abbandonare carcasse". L'atto ordina "di tenere cani al guinzaglio per evitare spiacevoli incidenti non solo con il lupo ma anche con cinghiali o altri cani", "di custodire ovini, caprini, equini, bovini ed altri animali da allevamento in zone protette", "di dare immediata comunicazione dell'avvistamento al numero 366/684738 raggiungibile anche attraverso applicazione whatsapp" e "di mantenere distanza di sicurezza in caso di avvistamento". Infine l'invito "a tutta la cittadinanza al rispetto rigoroso delle presenti regole, per la sicurezza di tutti e la tutela dell'incolumità pubblica".

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