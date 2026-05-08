Cent'anni di Fiorentina in versi: alla Sms di Rifredi il libro di Andrea Mazzoni

Martedì 12 maggio ore 17.00 alla Biblioteca della SMS di Rifredi in Via Vittorio Emanuele II, 303 a Firenze si parlerà di Fiorentina.
In occasione dell'uscita del libro di Andrea Mazzoni Cantami, o Viola… Cent'anni di Fiorentina in versi attraverso i suoi campioni (Pentalinea, 2026) sarà fatto uno sguardo altro sul fenomeno del football con le riflessioni di:
MASSIMO CERVELLI, storico del calcio e vicepresidente del Museo Viola
GIOVANNI GOZZINI, storico dell'Università di Siena
MARIA STELLA VALENTINI, docente di Letteratura Italiana nelle Scuole Medie Superiori
Il libro sarà presentato anche nel pomeriggio di domenica 17 maggio al Salone del libro di Torino, negli spazi della Regione Toscana, interloquendo con lo scrittore Lorenzo Monticelli.
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