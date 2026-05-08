Certaldo: bando pubblico per contributi nei settori sociale, culturale, educativo, turistico

Il Comune informa che è stato pubblicato il nuovo Bando pubblico per la concessione di contributi destinati a sostenere iniziative e progetti da realizzare nel corso del 2026 nei settori turistico, culturale, sportivo, della promozione e della protezione sociale.

Il provvedimento, emanato dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona in esecuzione della Determinazione n. 367/2026 e nel rispetto del vigente Regolamento comunale per la concessione dei contributi, è rivolto a:

enti pubblici;

fondazioni;

associazioni e comitati;

enti del Terzo Settore, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

altri soggetti che svolgono attività senza scopo di lucro.

L’obiettivo del bando è promuovere e valorizzare iniziative di interesse collettivo capaci di favorire la partecipazione, la crescita culturale e sociale della comunità e la promozione del territorio.

Le domande di contributo dovranno essere presentate secondo le modalità e nei termini indicati nell’avviso pubblico

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa