Cooperazione in America Latina, Diop ha incontrato i vertici dell’IILA

La vicepresidente Mia Diop ha fatto visita questa mattina, a Roma, alla sede dell’IILA, l’Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, organismo intergovernativo con sede nella capitale, fondato nel 1966 per rafforzare i rapporti tra l'Italia e i venti paesi dell'America Latina.

Durante la visita, Diop ha incontrato il segretario generale dell’organizzazione Giorgio Silli. Al centro del confronto, cui hanno partecipato alcuni vertici dell’IILA, la costruzione di un percorso sempre più saldo tra la Toscana e l’organismo internazionale finalizzato al rafforzamento di iniziative di cooperazione internazionale in tutta l'America Latina.

“L’incontro con l’Organizzazione Internazionale italo-americana IILA – ha commentato al termine la vicepresidente Diop - è stato un passaggio importante per avviare una riflessione concreta sulla costruzione di una relazione strutturata tra la Regione Toscana e l’Organizzazione, nell’ambito della cooperazione internazionale con l’America Latina e i Caraibi. Crediamo – ha aggiunto - in una cooperazione fondata su diritti, inclusione e sviluppo sostenibile, capace di generare opportunità condivise e ridurre le disuguaglianze. In questa prospettiva, rafforzare il dialogo tra istituzioni è essenziale per dare continuità e qualità alle progettualità comuni, valorizzando il ruolo dei territori e delle comunità”.

“L’incontro di oggi vuole rafforzare il dialogo con le realtà territoriali italiane per creare nuove sinergie e valorizzare competenze, esperienze e buone pratiche in una dimensione internazionale”, ha dichiarato il segretario generale Giorgio Silli”. “L’IILA – ha proseguito - è a disposizione delle regioni italiane per promuoverne e rafforzarne la dimensione internazionale, favorendo occasioni di cooperazione, scambio e partenariato con l’America Latina e i Caraibi”. Per Silli, “la Regione Toscana rappresenta un interlocutore di grande rilievo e sono certo che possano emergere interessanti opportunità di cooperazione su temi strategici di interesse comune, contribuendo a consolidare ulteriormente i legami tra l’Italia e l’America Latina”

Fonte: Regione Toscana