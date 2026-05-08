Deve scontare quasi 11 anni per spaccio, arrestato a Pontedera

L'uomo, senza fissa dimora e pluripregiudicato, è stato rintracciato dai carabinieri nel centro cittadino
I carabinieri della Stazione di Pontedera hanno arrestato un cittadino straniero di 44 anni, pluripregiudicato e destinatario di un provvedimento definitivo di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria.
L’operazione è stata eseguita nella mattinata del 5 maggio durante un ordinario servizio di controllo del territorio. L’uomo, senza fissa dimora sul territorio nazionale, è stato individuato dai militari nel centro cittadino.
L’arresto è avvenuto in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene emesso il 25 marzo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Lucca.
Secondo quanto disposto dalla sentenza definitiva, il 44enne dovrà scontare una pena complessiva di 7 anni, 10 mesi e 24 giorni di reclusione per reati legati alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti commessi in diverse province toscane.
Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito alla Casa Circondariale di Pisa, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria
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