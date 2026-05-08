Due giornate dedicate alla prevenzione oncologica femminile a Fucecchio

Il 28 e 29 maggio Fucecchio ospiterà “CASA – La prevenzione parte da qui”, un’iniziativa di sensibilizzazione rivolta alle donne e dedicata all’importanza della prevenzione oncologica, degli screening e dei corretti stili di vita.

L’evento, patrocinato da Comune di Fucecchio, Coordinamento Misericordie Empolese Valdarno Valdelsa e Rotary Fucecchio Santa Croce, nasce con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sui percorsi di prevenzione primaria e secondaria, sottolineando quanto diagnosi precoci e buone abitudini possano fare la differenza. L'iniziativa si avvale dell'importante collaborazione di SdS Empolese Valdarno Valdelsa, Asl Toscana Centro, Ispro e Centro Donna. “CASA – La prevenzione parte da qui” vuole essere un messaggio forte e concreto: la salute si costruisce ogni giorno attraverso l’informazione, la prevenzione e l’accesso ai percorsi di screening. Le due giornate rappresentano un momento di incontro tra istituzioni, professionisti sanitari e cittadinanza, con l’obiettivo comune di promuovere una cultura della prevenzione sempre più diffusa e accessibile. “CASA – La prevenzione parte da qui” si articola su due giorni: il 28 maggio è previsto un convegno informativo mentre la giornata di prevenzione è in calendario per il 29 maggio all'ospedale San Pietro Igneo. Di seguito il programma della due giorni.

Giovedì 28 maggio – Convegno informativo

Alle ore 17.30 nella Sala Consiglio Comunale in via Lamarmora 34 a Fucecchio, si terrà un convegno a cura dei professionisti dell’ASL Toscana Centro.

Durante l’incontro verranno affrontati temi fondamentali legati alla prevenzione oncologica:

prevenzione primaria, stili di vita e rischio oncologico;

il ruolo degli screening organizzati nella diagnosi precoce;

i percorsi clinici successivi agli screening e gli approfondimenti di secondo livello.

Un’occasione rivolta non solo ai medici di medicina generale e a tutti i medici specialisti del territorio, ma anche alla cittadinanza per informarsi, confrontarsi con gli specialisti e approfondire il valore della prevenzione nella tutela della salute.

Venerdì 29 maggio – Giornata di prevenzione e multiscreening

Dalle ore 15 alle 19, presso l’Ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio, sarà possibile partecipare a una giornata dedicata ai programmi di screening oncologico.

Saranno presentati e promossi:

lo screening per il tumore della mammella attraverso la mammografia;

lo screening per il tumore del collo dell’utero tramite Pap test e test HPV;

lo screening per il tumore del colon-retto.

L’iniziativa è rivolta alle fasce di popolazione previste dai programmi regionali di screening e rappresenta un’importante occasione per ricevere informazioni, prenotare controlli e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della diagnosi precoce.

Per prenotazioni e informazioni da venerdì 8 maggio è possibile contattare il numero 055 545454, tasto 4 percorso screening e tasto 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, oppure scrivere all’indirizzo email screening.empoli@uslcentro.toscana.it indicando nell’oggetto “MULTISCREENING 29 MAGGIO”.

Emma Donnini (Sindaca di Fucecchio) e Sabrina Mazzei (Assessora alle pari opportunità Comune di Fucecchio): “Questa iniziativa rappresenta un momento importante per la nostra comunità perché mette al centro la salute delle donne e il tema fondamentale della prevenzione oncologica. Parlare di screening, diagnosi precoce e corretti stili di vita significa investire concretamente nel benessere delle persone e nella qualità della vita della cittadinanza. La soddisfazione è ancora maggiore perché questo progetto nasce da una forte sinergia tra istituzioni, realtà sanitarie, associazioni e volontariato. Quando enti pubblici, professionisti e territorio lavorano insieme con un obiettivo comune, si riescono a costruire percorsi davvero utili e vicini ai bisogni delle persone; un modus operandi che l'amministrazione comunale porta avanti ormai da molti anni con tutte le realtà coinvolte. Ringraziamo quindi i protagonisti dell'iniziativa per l’impegno e la collaborazione che renderanno possibile questa due giorni di informazione e prevenzione”.

Luca Borgioli (Presidente Rotary Club Fucecchio Santa Croce sull’Arno): “E’ per me motivo di profondo orgoglio aver promosso e accolto la collaborazione con il Coordinamento Misericordie Empolese Valdarno Valdelsa e l’Asl Toscana Centro – Centro Donna per l’evento del 28 e del 29 maggio sul tema della prevenzione. Non deve essere vissuta come un appuntamento isolato, bensì come un valore cardine che modella il nostro stile di vita. Agire oggi sulla prevenzione significa investire nel benessere del nostro tessuto sociale . Il nostro Club e l’intero Distretto si sono adoperati con dedizione per incarnare il senso più autentico del motto “UNITE FOR GOOD” . Credo , infatti, che il vero cambiamento nasca dalla capacità di unire le eccellenze del territorio sotto un’unica visione di solidarietà. Sono convinto infine che il service in programma rappresenti un esempio virtuoso di quella sussidiarietà operosa che è nel DNA del Rotary”

Maurizio Chinaglia (Presidente Coordinamento Misericordie Empolese Valdelsa Valdarno): “Sono onorato per essere riuscito ad organizzare con il Coordinamento da me presieduto, in stretta collaborazione con la Società della Salute e l'ASL Toscana Centro – Centro Donna e il con l’Amministrazione Comunale di Fucecchio questo importante evento dedicato alla prevenzione e alla salute femminile. Sono fermamente convinto che il benessere e la cura del cittadino rappresentino una priorità assoluta per il nostro territorio. È proprio seguendo questa visione che ho voluto coinvolgere nel progetto anche il Rotary Club Fucecchio-Santa Croce Sull'Arno, una realtà che nell'ultimo anno ha dimostrato ripetutamente una spiccata sensibilità verso il bene comune, supportando attivamente lo sviluppo delle nostre Misericordie sul territorio del Valdarno.

Ritengo, inoltre, che sensibilizzare non solo la cittadinanza, ma l’intera rete sanitaria territoriale, sia un passaggio cruciale: promuovere una cultura della prevenzione significa investire nella crescita di una comunità consapevole, gettando le basi per uno stile di vita corretto e per un’educazione alla salute che considero pilastri fondamentali del vivere civile”.

Franco Doni (Direttore Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa): “Questo evento è un esempio di collaborazione pubblico privato su un tema che torna al centro della nostra attenzione. Un ringraziamento agli organizzatori: il Coordinamento Misericordie EVV e il Rotary Club Fucecchio Santa Croce e il Comune di Fucecchio che ha concesso il patrocinio e ai professionisti ASL che si sono dedicati a promuovere queste giornate, nell'ottica di una valorizzazione delle comunità in particolare quelle del Valdarno inferiore”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa